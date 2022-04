Ibovespa cai após IPCA sair acima do esperado e bater máxima desde 2003

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira recua nesta sexta-feira, 8, com investidores repercutindo os dados do IPCA divulgados nesta manhã. O principal indicador da inflação brasileira voltou a superar as estimativas, acelerando em março de 1,01% para 1,62%. O consenso de economistas era de alta de 1,28%. O IPCA acumulado de 12 meses saltou de 10,54% para 11,30%, o maior patamar desde 2003.

Ibovespa: - 0,91%, 117.801 pontos

"O resultado [do IPCA] é assustador ao passo que se trata de mais uma surpresa altista do índice inflacionário. Ainda que se aponte para o avanço de gasolina para além do que se esperava, surpresas grandes foram observadas em “leite e derivados”, “vestuário”, “conserto de automóveis” e “hospedagem", afirmou, em notam Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Segundo o economista, os novos dados devem levar a revisões das projeções de inflação para este ano. "Nosso IPCA tenderá a saltar fortemente para o ano, ao passo que 6,8% deverá ficar para trás com os núcleos denotando um comportamento estruturalmente pior da inflação para o ano."

Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, classificou o IPCA de março como "preocupante". "Vai ser difícil o Banco Central parar de subir juros na próxima reunião." A perspectiva, segundo ele, é de que os juros não só subam além de 12,75%, como sinalizado, mas também permaneçam em patamar elevado por mais tempo. "No ano passado a inflação foi constantemente alta durante todo o ano passado e parece que vai ser assim de novo."

Luca Mercadante, economista da gestora Rio Bravo, disse que os números do IPCA reforçaram a expectativa da gestora de o Banco Central ter que subir a Selic para 13,25%. "A alta de preços permanece disseminada na economia, com um índice de difusão de 76,3%."

Os juros futuros negociados na B3 já precificam altas de juros para além dos 12,75%. Nesta manhã, os juros futuros com vencimento em 2023 chegaram a saltar 20 pontos base para 12,935%. Após a reação inicial, eles operam com 1% de alta, a 12,885%.

Empresas de consumo, mais afetadas pelas taxas de juros e inflação elevadas, são as que lideram as quedas desta sessão. Via e Magazine Luiza desabam mais de 6%. A Americanas cai mais de 5%.

Via (VIIA3): - 6,65%

Magazine Luiza (MGLU3): - 6,25%

Americanas (AMER3): - 5,55%

Ações de crescimento e de setores intimamente ligado ao ciclo da economia local também operam entre as maiores baixas.

Méliuz (CASH3): - 5,09%

PETZ (PETZ3): - 5,72%

Banco Inter (BIDI11): - 4,88%

Além das preocupações internas, o tom negativo ainda é amplificado pelo mercado internacional. Nos Estados Unidos, investidores voltam a reverberar as últimas indicações de que o Federal Reserve irá endurecer sua política monetária para tentar conter a inflação. Bolsas de Wall Street operam em queda, enquanto os rendimentos dos títulos americanos voltam a ganhar força.

S&P 500 (EUA): - 0,35%

Nasdaq (EUA): - 1,15%

Dow Jones (EUA): + 0,18%

A dinâmica fortalece o dólar mundo afora. No Brasil, nem mesmo a expectativa de Selic mais alta impede que o movimento de alta, com a moeda americana sendo negociada acima de R$ 4,75. Mas o movimento é ainda mais forte contra moedas desenvolvidas. O índice Dxy, que mede a variação do dólar contra as principais divisas do mundo, sobe mais de 0,4%, superando a barreira dos 100 pontos pela primeira vez desde maio de 2020.

Dólar: + 0,52%, R$ 4,765