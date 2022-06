Ibovespa desaba à mínima em um mês e dólar supera R$ 5,10 com medo de aperto do Fed

Ibovespa hoje: Apostas de que o Federal Reserve (Fed) tenha que acelerar o ritmo de alta de juros provocam efeito em cadeia nesta segunda-feira, 13. Bolsas e valores caem no mundo inteiro, enquanto investidores buscam a proteção do dólar, que se valoriza frente às principais moedas do mundo. O pessimismo internacional se reflete nos principais indicadores do mercado brasileiro, com o Ibovespa caindo para a casa dos 102.000 pontos -- o menor patamar desde o início de maio -- e o dólar sendo negociado acima de R$ 5,10.

Ibovespa: - 3,02%, 102.301 pontos

- 3,02%, 102.301 pontos Dólar: + 2,81%, R$ 5,129

A chance de que os juro americano suba em 75 pontos base, para o intervalo de 1,5% e 1,75%, agora são de 24% contra 3,1% de uma semana atrás. As expectativas de um aperto monetário mais duro ganham força a dois dias da decisão de juros do Fed, nesta quarta-feira, 13, e após dados da inflação americana terem saído acima do esperado na sexta-feira, 10. O Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 1% em maio e 8,6% no acumulado de 12 meses, o maior nível desde 1981 -- o consenso era de manutenção do patamar de abril, de 8,3%.

"A inflação mais salgada nos Estados Unidos jogou ainda mais pressão para o Fed subir juros". disse Jerson Zanlorenzi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual, em morning call desta manhã. "A grande dúvida é se o Fed deveria continuar subindo juros no ritmo de 50 pontos base, como sinalizado, ou acelerar para 75 nesta reunião, dado que a inflação deu sinais de ganho de força. Esse debate leva os investidores a ficarem fora do mercado de risco, com ações, commodities e criptoativos para baixo."

A ritmo ainda mais intenso da inflação tem feito o rendimento dos títulos do Tesouro americano (treasuries) dispararem. O treasury com vencimento em dois anos avança mais de 15 pontos base nesta manhã, superando 3,20% -- o maior patamar desde dezembro de 2007. O rendimento do treasury com vencimento em 10 anos avança para acima de 3,28%, em seu pico desde maio de 2011.

O maior pagamento dos títulos do Tesouro americano, considerados os mais seguros do mundo, motiva a venda de ativos considerados de maior risco, como ações e criptomoedas. Se de um lado o juro mais altos encarece o financiamento de empresas e enfraquece a demanda, de outro a inflação aumenta os custos.

O cenário tem penalizado especialmente empresas perspectivas de lucro distantes do horizonte de investidores. O Índice Nasdaq cai quase 3% nesta manhã.

Nasdaq (EUA): - 2,64%

- 2,64% S&P 500 (EUA): - 2,34%

- 2,34% Stoxx 600 (Europa): - 2,03%

No mercado local, as perdas são lideradas pelas ações da Locaweb e de varejistas, mas as quedas são generalizadas. Nenhuma ação do Ibovespa sobe nesta manhã.