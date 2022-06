Ibovespa cai 5% na semana, a pior de 2022, e dólar encosta nos R$ 5

As bolsas americanas voltaram a sofrer perdas acima de 2% nesta sessão. Os índices de Nova York também acumulam queda próxima de 5% na semana. O índice Nasdaq, com empresas mais dependentes de juros baixos, é o que mais sofre, mas a tensão é generalizada nesta sexta. Na Europa, a bolsa de Milão chegou a despencar 5%, estendendo as perdas da véspera, quando o Banco Central Europeu revisou as expectativas de inflação para cima e de crescimento para baixo.

S&P 500 (EUA): - 2,91%

- 2,91% Nasdaq (EUA): - 3,52%

- 3,52% FTSE MIB (Itália): - 5,17%

Destaques do Ibovespa

No mercado brasileiro, investidores também repercutem os dados de vendas do varejo de abril, que embora tenham saído melhores que o esperado, têm efeito limitado sobre as ações do setor, dado o cenário negativo criado pela expectativa de juros maiores nos EUA. A Americanas, por exemplo, teve a maior queda do Ibovespa.

Americanas (AMER3): - 10,63%

Outro destaque negativo são as ações da Eletrobras (ELET3), que desabam em seu primeiro pregão após a precificação da oferta a R$ 42 na véspera. Os papéis da companhia sã negociados próximos de R$ 40. Na próxima segunda-feira, 13, a operação de follow-on que permitirá a saída da União do controle da companhia será concluída.

Eletrobras (ELET3): - 6,59%

Das 93 ações do Ibovespa, apenas 11 ficaram no azul. O principal destaque positivo ficou com a Qualicorp (QUAL3), que ainda sobe na esteira da decisão do Superior Tribunal de Justiça que permitiu que as administradoras de planos cubram somente os medicamentos e tratamentos que fazem parte do rol da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Qualicorp (QUAL3): + 7,39%

Em seguida vieram os papéis da CSN Mineração (CMIN3), que, ao contrário da Vale (VALE3), conseguiram fechar a semana no azul, com ligeira alta de 1,3%. Nesta sexta-feira, a alta da CSN foi de quase 4%, e a Vale ficou praticamente estável. É importante lembrar que nos últimos dias o preço do minério de ferro passou por uma forte correção, após um rali forte motivado pela reabertura da economia chinesa.