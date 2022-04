Ibovespa cai 0,7% acompanhando quedas das bolsas americanas

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira devolveu a alta registrada nos primeiros negócios desta terça-feira, 12, e fechou o dia em queda de 0,69% aos 116.146 pontos. O principal índice da B3 acompanhou a virada das bolsas americanas, que encerraram o pregão em terreno negativo, reagindo aos dados de inflação.

Por lá, o núcleo do Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) saiu abaixo do esperado para o mês de março, ficando em 0,3% ante expectativa de um avanço de 0,5%. Em fevereiro, o núcleo do CPI havia ficado em 0,5%. Na comparação anual, o núcleo do CPI ficou em 6,5%, abaixo do consenso de 6,6%.

Os números abaixo do consenso provocaram uma breve onda de apetite a risco nos mercados globais, que foi dissipada ao longo do dia. Os principais índices recuaram, com investidores ainda esperando juros mais altos nos EUA.

Dow Jones (EUA): - 0,26%

S&P 500 (EUA): - 0,34%

Nasdaq (EUA): - 0,20%

No câmbio, porém, o efeito foi mais duradouro e o dólar fechou em queda de 0,28%, a 4,676 reais.

“O número de inflação nos EUA ter vindo melhor que o esperado acabou dando um gás no apetite a risco, fazendo com que a taxa de câmbio performasse melhor hoje. Mas, olhando para frente, ainda existem desafios como a eleição no Brasil e próprio aumento de juros mais intenso nos Estados Unidos, que pode atrapalhar a trajetória de queda observada hoje”, afirmou Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Ourinvest em nota.

Destaques de ações

As ações da Cielo (CIEL3) foram destaque entre as maiores altas do dia, avançando 4%. Na última sexta-feira, a empresa anunciou um programa de recompra de ações e comunicou a venda de sua subsidiária Merchant. Outros papéis ligados à economia doméstica, como Ultrapar (UGPA3) e Cogna (COGN3) também encerraram o dia em alta, ainda refletindo o sentimento de alívio registrado com maior força no período da manhã.

Cogna (COGN3): + 4,49%

Cielo (CIEL3): + 4,04%

Ultrapar (UGPA3): + 3,21%

O mesmo, no entanto, não pode ser dito das empresas de tecnologia. À exemplo do que ocorreu no mercado americano, os papéis ficam entre as principais baixas do pregão, com Méliuz (CASH3) recuando 5%.

O maior destaque negativo do dia, porém, foram as ações do Banco Inter (BIDI11). Na última noite, a fintech anunciou parceria com o banco Mercantil e apresentou sua prévia operacional do primeiro trimestre. O Inter terminou o período com 18,6 milhões de clientes, 86% a mais do que no primeiro trimestre de 2021.

“A prévia dos resultados operacionais do primeiro trimestre do Inter mostram desaceleração na originação de crédito, o que deve impactar na margem financeira e na receita com tarifas”, comentaram, em nota, analistas da Ativa Investimentos.

Banco Inter (BIDI11): - 8,54%

Méliuz (CASH3) : - 5,00%

Locaweb (LWSA3) : - 3,50%

O pessimismo no exterior também afetou os ganhos das empresas de commodities, especialmente da Petrobras (PETR3/PETR4). Os papéis da petroleira, que possuem a segunda maior participação no Ibovespa, chegaram a subir mais de 1% na máxima do dia, junto com os ganhos do petróleo, que disparou após Xangai relaxar algumas restrições adotadas para conter a pandemia de Covid-19. O movimento, no entanto, perdeu força ao longo do dia acompanhando o Ibovespa.