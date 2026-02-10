Ibovespa bateu 10 recordes em 2026: 'deixou de ser episódico', diz consultoria

O Ibovespa voltou a renovar sua máxima histórica no pregão de 9 de fevereiro de 2026, ao fechar aos 186.241,15 pontos. Com isso, o principal índice da B3 já soma dez recordes apenas neste início de ano, em um intervalo inferior a um mês e meio, segundo levantamento da Elos Ayta.

Ao longo de todo o ano passado, o Ibovespa registrou 32 renovações de máxima. Em poucas semanas de 2026, portanto, o índice já acumulou quase um terço de todos os recordes observados no ano anterior.

A sequência começou em janeiro, com novos topos nos dias 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27 e 28, e avançou para fevereiro, com máximas em 3 e 9. O fechamento mais recente superou o pico anterior, registrado no início do mês, pouco abaixo dos 186 mil pontos.

Na comparação com o último recorde de 2025, alcançado em 4 de dezembro, aos 164.455 pontos, o avanço é ainda mais claro. Desde então, o Ibovespa subiu mais de 21,7 mil pontos, consolidando uma trajetória de alta no começo de 2026.

Para a Elos Ayta, a concentração de recordes em um período tão curto indica que o movimento deixou de ser episódico. A frequência das máximas sugere uma reprecificação mais ampla dos ativos, associada a mudanças em fluxo de capital, avaliação de risco e posicionamento dos investidores em relação ao mercado brasileiro.