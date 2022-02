Ibovespa vira para queda após Rússia subir o tom em crise na Ucrânia

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 virou para queda na tarde desta segunda-feira, 21, se unindo ao mercado internacional, que segue monitorando a possibilidade de guerra na Ucrânia.

A bolsa brasileira vinha se deslocando do cenário internacional apoiada nas ações de commodities, mas passou a acompanhar o exterior após nova declaração do governo russo dizendo que o presidente russo, Vladimir Putin, pretende reconhecer oficialmente separatistas no leste da Ucrânia. A decisão pode deteriorar as negociações de paz e piorar as relações com países do Ocidente.

Às 16h:

Ibovespa : - 0,22%, aos 112.628 pontos

Dólar comercial : - 0,81%, a 5,099 reais

Bolsas de valores do mundo inteiro operam em queda. Os principais índices de ações chegaram a apresentar reação positiva no início do dia, após a França ter confirmado encontro entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o da Rússia, Vladimir Putin, na véspera.

A expectativa de uma saída diplomática para a crise da Ucrânia, porém, foi por água abaixo, após o porta-voz russo Dmitry Peskov afirmar a jornalistas que "até agora não há planos concretos" para a conversa entre os dois presidentes.

A Rússia ainda informou nesta segunda que matou cinco soldados ucranianos que teriam entrado em seu território.

Com o aumento das tensões, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou o dia em queda superior a 1%. A queda é seguida pelos índices futuros de Wall Street, que manteve seu pregão à vista fechado devido ao feriado de Dia do Presidente nos Estados Unidos.

Dow Jones futuro (EUA): - 0,91%

S&P 500 futuro (EUA): - 1,24%

Nasdaq futuro (EUA): - 1,86%

Stoxx 600 (Europa): - 1,30%

Destaques de ações

Movimentos geopolíticos também afetam as negociações de petróleo, que volta a ganhar força, subindo quase 3%. A alta impulsionaações de petroleiras brasileiras, que lideram os ganhos do Ibovespa.

PetroRio (PRIO3): + 4,27%

3R (RRRP3): + 3,11%

Petrobras (PETR3): + 2,84%

Petrobras (PETR4): + 2,67%

Petróleo Brent : + 2,98%, a 96,32 dólares o barril

Já as ações da Vale (VALE3) sobem mais de 1,5%, com a recuperação do minério de ferro na China, após ter registrado a pior semana desde 2020.

A expectativa é de que o fim das Olimpíadas de Inverno motive maior demanda pela commodity, com aumento da produção de siderúrgicas. O setor, entre os mais poluidores do país, vinha sofrendo pressão do governo local, que buscava melhorar a qualidade do ar para o evento.

Vale (VALE3): + 1,61%

Apesar da alta das commodities, que têm grande peso na composição do Ibovespa, a maioria das ações do índice operam em queda. Quem lidera as perdas é a Americanas (AMER3).

A companhia suspendeu as operações de suas plataformas de e-commerce neste fim de semana, após identificar "acesso não autorizado" em seus canais. Os sites Americanas.com.br e Submarino.com.br seguem fora do ar.

Americanas (AMER3): - 6,02%

A instabilidade, "obviamente", irá afetar a receita da empresa, disse Marcel Zambello, analista de ações do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta segunda-feira, 21. "Isso vai ter impacto no faturamento. Um ou dois dias sem vendas digitais não fazem preço [nas ações], mas prejudica o resultado", disse Zambello.