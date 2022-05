Ibovespa avança mais de 1% puxado por Vale e Petrobras

Ibovespa hoje: o principal índice da bolsa brasileira fechou o pregão em alta nesta segunda-feira, 16, sustentado pelas ações da Vale (VALE3). A mineradora, que tem a maior participação na carteira teórica do Ibovespa, subiu perto de 3%, impulsionada pela valorização do minério de ferro nesta madrugada.

Ibovespa: + 1,22%, 108.232 pontos

Vale (VALE3): + 2,99%

Quem também contribui para o tom positivo neste pregão foram as ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que avançaram, após a companhia ter afastado a possibilidade de interferências sobre sua política de preços.

Petrobras (PETR3): + 2,81%

Petrobras (PETR4): + 0,99%

Os papéis ligados às commodities também foram impulsionados por uma tendência global, em que gestores buscam proteção diante de um momento mais arriscado para a renda variável. Entre os fatores de risco estão a escalada da inflação, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e dados mais fracos da economia chinesa divulgados na última noite.

Pressionado por restrições para conter a pandemia em suas principais cidades, o país reportou queda anual de 5% em sua produção industrial de abril, enquanto as vendas do varejo desabaram 11,1% frente ao mesmo período de 2021. A taxa de desemprego da China saltou de 5,8% para 6,1%.

A atividade econômica mais fraca na primeira metade do ano dificulta ainda mais a missão do governo chinês bater a meta de 5,5% de crescimento em 2022. Sem o impulso da China, crescem as preocupações de que alta de juros nas economias ocidentais possam provocar uma recessão global.

O cenário desanimador se somou às expectativas de juros mais altos nos Estados Unidos para derrubar as ações de crescimento. O índice Nasdaq, da bolsa de tecnologia americana, voltou a amargar o pior desempenho de Nova York.

Dow Jones (EUA): + 0,08%

S&P 500 (EUA): - 0,39%

Nasdaq (EUA): - 1,20%

Destaques de ações

O pessimismo sobre ações do setor de tecnologia se refletiu em parte na B3, com as ações da Locaweb (LWSA3) e Totvs (TOTS3) entre as maiores quedas do Ibovespa. Já os papéis da Méliuz (CASH3) aproveitaram o dia positivo para recuperar as perdas dos últimos pregões e subiram mais de 6%, liderando os ganhos do dia.

Méliuz (CASH3): + 6,25

Locaweb (LWSA3): - 3,11%

Totvs (TOTS3): - 1,29%

Ainda na ponta positiva, as ações da Eneva (ENEV3) tiveram alta superior a 5%, com investidores reagindo à nova certificação da companhia. Nesta manhã, a empresa de energia anunciou que suas reservas de gás natural na Bacia do Amazonas – de 14,8 bilhões de m³ – foram certificadas pela consultoria independente Gaffney, Cline & Associates (GCA). A certificação pode destravar valor para a empresa no mercado de gás, que é um dos focos dos analistas para a recomendação de compra da ação.

Eneva (ENEV3): + 5,15%

A temporada de balanços também seguiu fazendo preço nas ações da Magazine Luiza (MGLU3), que irá reportar seus números após o encerramento do pregão. O papel saltou mais de 4% na máxima do dia, e fechou o pregão em alta de 1,60%. Segundo analistas, o principal desafio da empresa será mostrar como está lidando com a alta da inflação.

A empresa será a última entre as grandes varejistas a reportar o balanço do período. Americanas (AMER3) e Via (VIIA3) já passaram pelo teste e superaram as expectativas – ambas encerraram esta segunda-feira em alta.