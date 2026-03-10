Ibovespa avança e retoma 181 mil pontos com 'alívio' sobre guerra no Irã

O Ibovespa abriu as negociações desta terça-feira, 10, em alta, dando continuidade ao movimento positivo da véspera, após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a guerra contra o Irã pode estar próxima do fim e estaria "praticamente concluída".

Por volta das 10h12, o principal índice acionário da B3 avançava 0,30%, aos 181.643 pontos. No mesmo horário, porém, o dólar avançava 0,24% frente ao real, cotado a R$ 5,17.

Na segunda-feira, 9, depois de abrir em ligeira queda e oscilar ao longo do dia, o Ibovespa ganhou força na última hora de negociação e fechou em alta de 0,86%, aos 180.915 pontos. O dólar também recuou frente ao real, encerrando o pregão em queda de 1,52%, a R$ 5,165.

O movimento da bolsa brasileira nesta terça destoa, contudo, dos contratos futuros de ações no mercado dos Estados Unidos que caem enquanto os preços do petróleo reduziram as perdas, com os investidores acompanhando de perto os últimos acontecimentos vindos do Irã.

Por volta das 10h01, os futuros atrelados ao Índice Dow Jones caíam 0,22%, em movimento semelhante com o S&P 500, que anotava queda de 0,20%. Os futuros do Nasdaq andavam de lado com variação negativa de 0,02%.

Petróleo em queda com declarações de Trump

Em paralelo, os preços do petróleo, que vinham em forte alta recentemente, voltaram a recuar. O tipo Brent, referência mundial, recuava mais de 6%, com o barril cotado a US$ 92,18. Já o WTI, mais usado nos EUA, também anotava perda de 5,73%, com o barril a US$ 89,36.

A geopolítica segue como pano de fundo para os mercados globais, especialmente após as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicando que a guerra contra o Irã pode estar próxima do fim.

Em entrevista à emissora CBS News, Trump afirmou que o conflito está “praticamente concluído” e que as operações militares avançaram mais rápido do que o previsto.

Segundo o presidente, os Estados Unidos estariam “muito à frente” do prazo inicialmente estimado para o fim da ofensiva. Ele também afirmou que a estrutura militar iraniana sofreu perdas significativas após os bombardeios, dizendo que o país não teria mais Marinha, comunicações ou Força Aérea operacionais.

Na noite de ontem, o presidente norte-americano reforçou os comentários de que a ofensiva militar poderia terminar em breve no Irã, destacando que os EUA estão "alcançando grandes avanços rumo à conclusão de nosso objetivo militar".

Em uma coletiva de imprensa em seu clube de golfe perto de Miami, o republicano também disse que o foco é "manter o fluxo de energia e petróleo para o mundo”.HOje, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que será "o dia de ataques mais intensos dentro do Irã".

Entretanto, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf, escreveu em uma postagem no X, antigo Twitter, que o país do Oriente Médio não está buscando um cessar-fogo, de acordo com uma tradução.