Ibovespa avança e beira novas máximas aos 146 mil pontos

No câmbio, o dólar era negociado a R$ 5,3295 por volta das 9h54, em alta de 0,3%

Ibovespa: Na véspera, o principal índice da B3 encerrou em leve queda de 0,06%, aos 145.499 pontos, após três sessões consecutivas de recordes históricos. (Germano Lüders/Exame)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10h43.

Última atualização em 19 de setembro de 2025 às 10h46.

O Ibovespa abriu em leve alta nesta sexta-feira, 19, com alta de 0,37%, aos 145.715 pontos por volta das 10h40. Na véspera, o principal índice da B3 encerrou em leve queda de 0,06%, aos 145.499 pontos, após três sessões consecutivas de recordes históricos.

No câmbio, o dólar era negociado a R$ 5,32 por volta das 10h40, em alta de 0,17%.

No radar dos investidores hoje estão a reunião virtual entre Donald Trump e Xi Jinping, marcada para as 10h, além da decisão do Banco Popular da China sobre as taxas de empréstimo de 1 e 5 anos (LPRs), prevista para as 22h15 (horário de Brasília).

No Brasil, o chanceler Mauro Vieira se reúne às 11h30, em Brasília, com a representante para Política Externa e Segurança da União Europeia, Kaja Kallas, em encontro voltado a temas de cooperação bilateral e comércio.

Trump e Xi Jinping

A reunião virtual entre o presidente americano Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping está no centro das atenções dos investidores nesta sexta-feira. O encontro, marcado para as 10h (horário de Brasília), deve definir o destino do TikTok nos Estados Unidos e abrir espaço para uma possível trégua nas tensões comerciais. A pauta inclui o acordo que prevê a transferência do controle da operação americana do aplicativo, hoje da chinesa ByteDance, para um consórcio de investidores locais.

Trump evitou dar detalhes em entrevista à Fox News, mas sinalizou otimismo. “Parece que eles aprovaram o TikTok, e o TikTok representa uma quantia enorme de dinheiro para os Estados Unidos, então isso foi legal, mas veremos como tudo isso funciona", afirmou o presidente.

As negociações devem tratar ainda das restrições comerciais envolvendo semicondutores e terras raras, além do acesso da Nvidia ao mercado chinês. Trump disse estar “muito perto de fechar acordos sobre tudo isso” e acenou para um possível encontro presencial com Xi ainda neste ano.

Bradesco e Renner anunciam JCP bilionários

O Bradesco (BBDC4; BBDC3) anunciou na quinta-feira, 18, a distribuição de R$ 3 bilhões em juros sobre o capital próprio (JCP) intermediários. O valor líquido por ação será de R$ 0,2296 para ordinárias e R$ 0,2526 para preferenciais. Terão direito aos proventos os acionistas posicionados em 29 de setembro, com papéis negociados “ex-direito” a partir de 30 de setembro. O pagamento será feito até 30 de abril de 2026.

A Lojas Renner (LREN3) comunicou na mesma data a aprovação do pagamento de R$ 217,9 milhões em JCP referentes ao exercício de 2025, o que equivale a R$ 0,2197 por ação. O crédito será realizado a partir de 7 de outubro e será considerado para o cálculo do dividendo obrigatório do exercício.

Mercados internacionais

As bolsas globais operam sem direção definida nesta sexta-feira, 19, em meio à cautela dos investidores após a decisão do Banco do Japão de manter os juros estáveis em 0,5%. O movimento vem um dia depois de Wall Street renovar recordes históricos, impulsionada pelo corte de juros do Federal Reserve nos Estados Unidos.

Na Ásia, os mercados fecharam mistos. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,63%, a 45.045,81 pontos, após a manutenção da política monetária e em meio à inflação de agosto no menor nível desde 2024. O Topix, também japonês, recuou 0,35%.

Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,46%, enquanto o Kosdaq avançou 0,7%. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,32%.

Em Hong Kong, o Hang Seng encerrou estável, e na China continental o CSI 300 teve leve alta de 0,08%. Já na Índia, o BSE Sensex recuou 0,47% e o Nifty 50 caiu 0,38%.

Na Europa, os principais índices operavam próximos da estabilidade por volta das 9h45 (horário de Brasília). O Stoxx 600, que reúne grandes empresas da região, recuava 0,02%. Entre os nacionais, o DAX da Alemanha caía 0,12%, o FTSE 100 do Reino Unido perdia 0,08% e o CAC 40 da França avançava 0,16%.

Nos Estados Unidos, os índices futuros avançavam nesta manhã, com o S&P 500 em alta de 0,17%, o Nasdaq 100 ganhando 0,19% e o Dow Jones subindo 0,12%.

