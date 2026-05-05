Ibovespa avança com ações domésticas e dólar cai a R$ 4,92 — o que está por trás?

O Ibovespa abriu a sessão desta terça-feira, 5, em leve alta, enquanto o dólar operava em queda firme frente ao real, refletindo um ambiente de menor aversão ao risco no início do dia. Por volta das 11h, o principal índice da B3 avançava 0,30%, aos 186.212 pontos, enquanto a moeda americana recuava 0,80%, cotada a R$ 4,928.

O movimento positivo da bolsa brasileira ocorre em meio à queda dos preços do petróleo no mercado internacional, fator que pressiona ações de petroleiras, mas, por outro lado, favorece papéis mais ligados à economia doméstica. Nesse cenário, empresas de grande peso no índice, como Vale (VALE3) e os principais bancos, sustentam o Ibovespa no campo positivo.

Entre os destaques corporativos, a Ambev (ABEV3) chama atenção após divulgar resultados acima das expectativas do mercado. As ações da companhia lideravam os ganhos do índice, com alta superior a 13% no mesmo horário.

Na ponta negativa, os papéis da Petrobras figuravam entre as maiores quedas do dia, acompanhando o recuo do petróleo. As ações ordinárias (PETR3) caíam 0,70%, enquanto as preferenciais (PETR4) recuavam 1,16% no mesmo horário.

Ata do Copom e alívio global no risco

No pano de fundo, investidores também repercutem a ata mais recente do Comitê de Política Monetária (Copom). O Banco Central manteve um tom cauteloso e evitou sinalizar os próximos passos do ciclo de cortes da taxa Selic.

O documento reforça que o ambiente de incerteza — especialmente diante das tensões geopolíticas envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel — e os sinais mistos da economia exigem maior cautela antes de novas decisões.

Segundo o Copom, a magnitude e a duração do ciclo de ajustes serão definidas ao longo do tempo, mantendo o compromisso com a convergência da inflação à meta. Na última decisão, a Selic foi reduzida em 0,25 ponto percentual, para 14,50% ao ano.

No cenário internacional, o comportamento dos mercados ainda reflete as incertezas geopolíticas. De acordo com Marianna Costa, economista da Mirae Asset, as principais bolsas globais iniciam o dia sem direção definida, à medida que a escalada das tensões no Oriente Médio reduz o apetite por risco.

O petróleo Brent, apesar de recuar cerca de 1,1% e ser negociado próximo a US$ 113 por barril, ainda mantém boa parte da alta recente, em meio ao aumento das tensões no Estreito de Ormuz. Confrontos envolvendo Estados Unidos e Irã, além de episódios como interceptação de mísseis e incêndios em infraestrutura petrolífera, elevam a incerteza sobre a estabilidade da região.