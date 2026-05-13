Ibovespa amplia queda e dólar sobe para R$ 4,98 com noticiário político

O Ibovespa aprofundou as perdas ao longo da tarde desta quarta-feira, 13, e passou a refletir não apenas o cenário internacional de juros e petróleo, mas também uma piora relevante na percepção de risco político doméstico. Por volta das 16h, o principal índice da bolsa brasileira recuava 1,62%, aos 177.429 pontos, enquanto o dólar comercial saltava 1,82%, a R$ 4,9896. Os juros futuros também disparavam em toda a curva, com as taxas longas ultrapassando os 14%.

Os ativos brasileiros já operavam sob pressão desde a abertura, em meio à cautela global com inflação nos Estados Unidos, petróleo elevado e tensões geopolíticas no Oriente Médio. Mas o movimento ganhou força após o site Intercept Brasil divulgar que Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PL, negociou R$ 134 milhões com o banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo uma fonte ouvida em off pelo mercado, o desempenho negativo tem por trás a reportagem que liga Flávio Bolsonaro a Vorcaro, o que ajuda a explicar a reação mais intensa dos ativos brasileiros, especialmente no câmbio.

O movimento afetou principalmente os setores mais sensíveis ao cenário fiscal e aos juros.

Para Bruno Perri, economista-chefe, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Forum Investimentos, a reação do mercado está diretamente ligada ao aumento da percepção de risco político e eleitoral. "A queda da bolsa tem a ver com a notícia do áudio vazado do Flávio Bolsonaro, sem dúvidas. Isso também faz, inclusive, juros futuros e dólar subirem por conta da aversão ao risco”, afirma.

Segundo ele, o episódio muda a leitura do mercado sobre as chances eleitorais do pré-candidato do PL. “O assunto Master é muito forte, muito ligado à percepção de corrupção no Brasil. Até agora, não vinha sendo associado explicitamente à família Bolsonaro. Isso muda bastante o cenário.”

Perri avalia que a reação negativa dos investidores não está necessariamente ligada a uma preferência pessoal pelo nome de Flávio Bolsonaro, mas à percepção de que uma eventual candidatura de oposição poderia representar uma política econômica mais ortodoxa e fiscalmente mais rígida.

“O mercado hoje tem uma preferência bastante explícita por uma mudança de regime para uma candidatura de oposição que traga uma política econômica mais ortodoxa, uma política fiscal mais responsável”, disse.

O economista destaca ainda que o impacto foi ampliado porque o caso atinge diretamente expectativas sobre o cenário eleitoral de 2026, influenciando principalmente os juros futuros.

“Isso mexe muito com curva de juros futura. Expectativa fiscal por conta de eleição mexe com curva de juros. E quando olhamos para os setores, tudo que é mais sensível a juros está respondendo. Então, setor imobiliário, bancos e setores ligados à atividade econômica reagem bastante mal a esse noticiário.”

Marcos Praça, diretor de análise da ZERO Markets Brasil acrescenta que "hoje tivemos o “combo” negativo para Flávio Bolsonaro, que ampliou as perdas do Índice Bovespa no final do pregão", disse.

"O cenário doméstico já era negativo por conta do risco fiscal crescente proveniente de medidas populistas do governo, como o fim da “taxa das blusinhas”e o anúncio do governo de um novo programa que pode usar até R$30 bi do Tesouro Nacional para ajudar na compra de veículos para motoristas de aplicativos e taxistas", afirmou.

Mais cedo, os mercados já monitoravam a divulgação da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), do IBGE, que mostrou alta de 0,5% nas vendas do varejo em março, renovando recorde histórico e indicando resiliência da atividade econômica brasileira.

No exterior, os preços ao produtor nos Estados Unidos vieram acima do esperado em abril, com alta de 1,4%, reforçando as apostas de manutenção de juros elevados pelo Federal Reserve (Fed) por mais tempo.

No mercado de commodities, o petróleo perdeu força nesta tarde, mas seguiu em patamar elevado. O barril do Brent recuava 0,2%, para US$ 107,57, enquanto o WTI caía 0,23%, a US$ 102,41. Apesar da acomodação, investidores seguem atentos aos riscos de interrupção da oferta global após a escalada das tensões no Oriente Médio e aos alertas da Agência Internacional de Energia (IEA) sobre deterioração rápida dos estoques globais da commodity.