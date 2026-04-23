Ibovespa amplia queda e dólar apaga perdas: o que está por trás do movimento?

O Ibovespa ampliou a queda e o dólar apagou as perdas com os novos desdobramentos da guerra no Oriente Médio, refletindo o aumento da aversão a risco no mercado global. Por volta das 15h20, o principal índice acionário da B3 caía 0,46%, aos 192.002 pontos, enquanto o dólar operava estável com ligeira alta de 0,01%, cotado a R$ 4,975.

O movimento negativo acompanha as bolsas de Nova York, que recuam também nesta quinta-feira. O Dow Jones caía 0,56%, o S&P 500 recuava 0,47% e o Nasdaq perdia 0,92%, em meio à escalada das tensões geopolíticas e à alta do petróleo.

A piora do humor ocorre após a imprensa israelense repercutir a suposta saída do presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Ghalibaf, das negociações diplomáticas com os Estados Unidos. Considerado uma figura mais moderada dentro do regime iraniano, seu afastamento reduz as perspectivas de um acordo entre Washington e Teerã.

Mais cedo, Ghalibaf afirmou que um cessar-fogo completo só faria sentido se não houvesse violação do cerco marítimo e do que chamou de “sequestro da economia mundial”.

Em publicação nas redes sociais, ele também condicionou a trégua ao fim das ações militares israelenses em todas as frentes. “A reabertura do Estreito de Ormuz não é possível com uma violação flagrante do cessar-fogo”, escreveu, acrescentando que os adversários não alcançarão seus objetivos por meio de pressão militar ou intimidação.

O cenário se agravou após novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou ter ordenado à Marinha americana que “atire e destrua qualquer embarcação” que esteja lançando minas no Estreito de Ormuz. Segundo ele, não deve haver hesitação na resposta.

Trump também determinou a intensificação das operações de limpeza de minas na região e pressionou o Irã a reabrir a rota marítima, considerada estratégica para o transporte global de petróleo. O estreito está praticamente bloqueado desde o início do conflito, no fim de fevereiro.

Como parte da escalada, os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval a portos iranianos. O Comando Central americano informou que ao menos 31 embarcações foram forçadas a mudar de rota ou retornar aos portos, evidenciando o impacto direto sobre o fluxo marítimo na região.

Mais cedo, o Ibovespa chegou a abrir em leve alta, mas perdeu força ao longo do dia, após já ter recuado 1,65% na véspera, aos 192.888 pontos. Pela manhã, por volta das 10h50, o índice caía 0,28%, enquanto o dólar recuava e chegou a renovar mínimas em mais de dois anos.

Bancos e Vale pesam

Apesar da perspectiva de rotação de capital para mercados emergentes diante de frustrações com resultados de big techs nos Estados Unidos, o cenário doméstico segue pressionado pelo ambiente externo.

As principais blue chips operam em queda, com destaque para Vale (VALE3) e grandes bancos, enquanto nem mesmo a alta do petróleo tem sido suficiente para sustentar ganhos consistentes nas ações da Petrobras.

O pano de fundo continua sendo o aumento do prêmio de risco global, impulsionado pela escalada no Oriente Médio e pelas incertezas quanto ao fornecimento de petróleo, o que reduz o apetite por ativos de maior risco e sustenta a demanda por proteção.