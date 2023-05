Petrobras em alta segura Ibovespa, que mantém arcabouço fiscal no radar

O Ibovespa opera perto da estabilidade nesta terça-feira, 16, com investidores digerindo o relatório do novo arcabouço fiscal divulgado na última noite e a mudança na política de preços da Petrobras.

Ibovespa agora

Ibovespa : + 0,12%, 109.160 pontos

Petrobras em alta

As ações da estatal sobem mais de 3% nesta terça, contribuindo para a alta do Ibovespa. Pelo novo modelo, a precificação será baseada em dois fatores: "o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação e o valor marginal para a Petrobras".

A mudança coloca fim na política de paridade internacional de preços (PPI), que era vista por analistas como a forma mais prática da companhia preservar suas margens. O novo modelo, no entanto, evitou os pontos mais temidos pelo mercado, o que deu força para as ações da Petrobras.

Na frente fiscal, a inclusão de penalizações em caso de não cumprimento das metas estabelecidas pelo arcabouço esteve entre as principais mudanças. “Evitou-se um cavalo de pau. Não se vê pontos mais rígidos na nova política, como o represamento de preços como foi feito em 2015, ou um subsídio a preço de importação. Não que não possa ser feito: a nova política pode criar algum tipo de distorção. Mas não há nenhuma menção clara e direta na política”, afirmou Ilan Arbetman, analista de research da Ativa Investimentos.

Apesar da alta, Werner Roger é sócio fundador e CIO da Trígono Capital, avalia que o futuro da companhia sob o novo modelo ainda é incerto. "O resultado dos primeiro trimestre foi muito bom, mas foi de uma gestão passada. [Agora,] a empresa pode sofrer um pouco com a política interferindo nos preços", disse.

Petrobras ( PETR4 ) : + 2,92%

Petrobras (PETR3) : + 2,70%

O novo arcabouço fiscal

Na noite de ontem, o relator do arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), fez mudanças no texto original do governo que, no geral, deixaram a regra mais dura, com a apresentação de novos gatilhos.

Caso sejam descumpridas no primeiro ano, o governo ficará impedido de criar cargos, alterar a estrutura de carreiras que impliquem em aumento de despesas, criar ou aumentar auxílios e despesas obrigatórias, reajuste de despesas obrigatórias ou conceder benefícios tributários.

Se as regras do arcabouço forem descumpridas por dois anos, as penas aumentam para proibição de admissão ou reajuste de pessoal e realização de concursos.

Também houve alteração nas exceções à regra do arcabouço fiscal, que foram reduzidas de 13 para 5. Gastos com bolsa família e atrelados ao salário mínimo foram excepcionalizados.

"O arcabouço fiscal é melhor do que poderia ter sido no pior cenário. Mas os gatilhos para aumento de gastos são a parte mais importante", comentou Rodrigo Jolig, co-CEO e diretor de investimentos na Alphatree Capital.

Maiores altas do Ibovespa

Hapvida ( HAPV3 ) : + 8,89%

Rede D'Or ( RDOR3 ) : + 8,38%

Raízen (RAIZ4) : + 3,82%

Maiores quedas do Ibovespa

O Magazine Luiza (MGLU3) lidera as perdas do pregão desta terça, após ter apresentado prejuízo líquido ajustado de R$ 309,4 milhões, o triplo do registrado no mesmo período do ano passado.

Magazine Luiza ( MGLU3 ) : - 15,75%

3R Petroleum ( RRRP3 ) : - 6,38%

BRF (BRFS3) : - 5,75%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.