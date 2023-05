Ibovespa agora: Petrobras sobe 4% e impulsiona alta da bolsa

O Ibovespa entrou em alta nesta sexta-feira, 12, puxado pela forte valorização da Petrobras. As ações da estatal sobem mais de 4%, após seu balanço do primeiro trimestre ter superado as estimativas do mercado.

Ibovespa: + 0,30%, 108.555 pontos

Resultado da Petrobras

A petrolífera apresentou lucro líquido de R$ 37,69 bilhões no primeiro trimestre. Em dólar, o lucro foi de US$ 7,34 bilhões, 11% abaixo do apresentado no mesmo período do ano passado, mas bem acima das projeções de analistas. O Itaú e Credit Suisse, por exemplo, projetavam lucro líquido de US$ 6,08 bilhões e US$ 6,25 bilhões, respectivamente.

Petrobras (PETR4): + 4,05%

IPCA de abril

A alta do Ibovespa nesta tarde contrasta com as perdas do início da sessão, que foi pressionada pelos números acima do esperado para o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA),

O IPCA de abril ficou em 0,61%, com alta de 4,18% na comparação anual. Os números saíram acima do consenso de mercado, que era de 0,54% de alta mensal e de 4,10% no acumulado de 12 meses. Em março, a inflação anual foi de 4,65%

Apesar da desinflação recente, Luis Otavio Leal, economista-chefe da G5 Partners, avalia que ainda é cedo para comemorar a vitória contra a inflação.

"Devemos ir 'devagar com o andor' ao considerar que esta será uma prova de que a inflação estará convergindo para a meta. Esse número está 'poluído' pelas deflações dos meses de julho, agosto e setembro. Por isso, esperamos que o IPCA acumulado em 12 meses continue em queda até junho, quando deverá chegar a 3,8%, revertendo essa tendência a partir de julho, até fechar o ano em 6,1%", afirmou.

Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, avalia que o IPCA de abril reduziu a pressão para que o Copom inicie o corte da Selic já em agosto. "No momento, a expansão fiscal vem mantendo a demanda aquecida e pressionando a inflação, dificultando o trabalho da política monetária, mesmo com o elevado grau de restrição", afirmou.

Juros futuros de curto prazo operam em leve alta na B3, com investidores reagindo aos números do IPCA. Já os juros com prazos mais longos recuam.

Maiores altas do Ibovespa

Cogna (COGN3): + 7,20%

Locaweb (LWSA3): + 8,77%

Sabesp (SBSP3): + 5,57%

Maiores quedas do Ibovespa

JBS (JBSS3): - 7,51%

Braskem (BRKM5): - 6,10%

EzTec (EZTC3): - 5,90%

