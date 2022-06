Ibovespa acompanha recuperação em Wall Street em véspera de Super Quarta

Ibovespa hoje: A bolsa brasileira sobe nesta terça-feira, 14, seguindo as altas dos índices de Nova York, que se recuperam após acumularem cerca de 10% de queda nos últimos quatro pregões.

Ibovespa: + 0,61%, 103.221 pontos

Dados de inflação divulgados nesta manhã nos Estados Unidos contribuem com a melhora do humor de investidores. O núcleo do Índice de Preço ao Produtor americano (PPI, na sigla em inglês) saiu abaixo do esperado para maio, com alta mensal de 0,5% ante consenso de 0,6%. Já o núcleo do PPI de 12 meses caiu para 8,3%, sendo que os dados do mês anterior foram revisados de 8,8% para 8,6%.

Índices futuros americanos firmaram o movimento de alta e bolsas da Europa reduziram as perdas após a divulgação do PPI nos Estados Unidos.

Apesar do alívio, os dados do PPI forma insuficientes para reverter o novo consenso de que o Federal Reserve tenha que acelerar o ritmo de alta de juros de 0,50 ponto percentual (p.p) para 0,75 p.p. nesta quarta-feira, 15. As apostas de um aperto monetário mais duro ganharam força a partir da última semana, quando o Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) saiu acima do esperado.

A probabilidade de que o Fed os juros americanos em 0,75 p.p., medida pelo CME Group, manteve-se praticamente estável acima de 90% após a divulgação do PPI desta manhã. Apenas 8% do mercado espera pela manutenção do ritmo de 0,5 p.p., que levaria a taxa americana para o intervalo entre 1,25% e 1,50%.

