Ibovespa acelera queda após bater marca histórica de 191 mil pontos

Após atingir a marca histórica de 191.003 pontos nas primeiras horas do pregão desta segunda-feira, 23, o Ibovespa voltou a recuar no início da tarde, refletindo o aumento da aversão ao risco no mercado global. Por volta das 13h40, o índice recuava 0,98%, aos 188.850 pontos, próximo da mínima do dia, de 188.525 pontos.

O movimento acompanha o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que elevou a tarifa global de importação para 15%, após a Suprema Corte americana derrubar as chamadas tarifas “recíprocas”. A decisão reacendeu incertezas sobre a política comercial americana e seus efeitos sobre a inflação e o crescimento global.

As bolsas de Nova York seguem em queda no mesmo horário. O Dow Jones recuava 1,42%, o S&P 500 caía 0,99% e o Nasdaq tinha baixa de 1,07%.

No Brasil, parte da pressão foi compensada pela valorização das ações da Petrobras, impulsionadas pela alta do petróleo no mercado internacional. Ainda assim, o recuo do Ibovespa mostra a cautela dos investidores diante de um cenário global mais tenso.

No mercado cambial, o dólar mantinha a queda frente ao real, mas em um movimento menor, ao cair 0,50%, cotado a R$ 5,15 às 13h43, renovando o menor patamar desde maio de 2024.

No front geopolítico, os investidores acompanham o avanço das negociações entre Irã e EUA. O petróleo Brent recuava cerca de 1%, cotado a US$ 71 por barril, após declarações do ministro das Relações Exteriores do Irã sobre um acordo diplomático “ganha-ganha” com os EUA, confirmado para discussão em Genebra com o enviado norte-americano Steve Witkoff.