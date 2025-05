Ibovespa opera em queda de olho em tarifas e PIB dos EUA; dólar cai a R$ 5,66

O Ibovespa opera, na sessão desta quinta-feira, 29, em queda de 0,35% aos 138.397 pontos, com o mercado repercutindo o bloqueio das tarifas de Donald Trump pela Justiça dos Estados Unidos. De início, a reação é de otimismo, o que também impulsiona mercados globais.

As tarifas foram consideradas ilegais e bloqueadas por Tribunal de Comércio e bloqueadas, o que representa uma decisão importante para a agenda econômica do republicano. Para contestar, Trump terá que recorrer ao Tribunal Federal.

Logo na sequência do anúncio, os futuros de Nova York registraram firme alta. Às 11h30, horário de Brasília, o índice futuro Nasdaq sobe 0,34%%. enquanto o S&P 500 avançava 0,37% e o Dow Jones, 0,12%.

As bolsas da Europa subiram com a notícia, mas agora operam sem direção única. O índice Stoxx 600 cai, no horário acima, 0,05%. O FTSE 100, de Londres, sobe 0,04%, o CAC 40, de Paris, registra alta de 0,08%, e o DAX, da Alemanha — que bateu recorde na terça — registra queda de 0,40%.

Já as bolsas da Ásia fecharam com forte alta. No Japão, os índices Nikkei 225 e Topix subiram 1,88% e 1,53%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 1,89%, enquanto o índice de small caps Kosdaq subiu 1,03%. Na China, o CSI 300 terminou o dia com alta de 0,59%, e o Hang Seng, de Hong Kong, registrou alta de 1,35%.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,35% aos 138.397 pontos

Balanço de Nvidia

Outro fator que impulsiona as bolsas dos Estados Unidos, principalmente Nasdaq, e pode refletir no Brasil, é Nvidia. A empresa reportou um lucro líquido de US$ 18,8 bilhões no primeiro trimestre fiscal, alta de 26% em relação ao mesmo período do ano passado, quando havia registrado US$ 14,9 bilhões.

A receita total subiu 69% no trimestre, puxada especialmente pela divisão de data centers — que inclui chips de inteligência artificial (IA) — cujas vendas saltaram 73% na base anual, alcançando US$ 39,1 bilhões e representando 88% do faturamento da companhia.

O principal motor do crescimento foi a forte demanda por chips de IA, usados em aplicações como o ChatGPT, da OpenAI.

Com o desempenho acima do esperado, as ações da Nvidia sobrem 5,55% no pré market.

No radar

Além de Nvidia e tarifas, os investidores voltam os olhos para indicadores econômicos importantes. Nos EUA, o destaque é o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, que contraiu 0,2% no primeiro trimestre de 2025 em ritmo anualizado, uma leve recuperação frente a queda de 0,3% registrada na primeira estimativa.

Entretanto, o número confirma o recuo da maior economia do mundo desde 2022, o que pode se refletir nos mercados globais.

No primeiro trimestre de 2024, houve um avanço de 2,4% - um contraste frente ao atual recuo. O motivo foi um aumento dos estoques em antecipação às políticas tarifárias de Trump.

Também serão divulgados o deflator dos Gastos com Consumo das Famílias (PCE) e o núcleo do PCE, além dos pedidos semanais de seguro-desemprego.

No Brasil, o dia é marcado pela divulgação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de maio e da taxa de desemprego da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), após os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que indicaram a criação de 257 mil empregos em maio - acima do esperado - mostrarem um mercado de trabalho aquecido.

O IGP-M acumulou alta de 0,74% no ano e 7,02% nos últimos 12 meses. No mês de maio, a indicado caiu para -0,49% em maio, de 0,24% em abril de 2025.

À tarde, a expectativa recai sobre o resultado primário do Governo Central, com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, comentando os números em coletiva às 15h. No Congresso, líderes discutem um projeto de decreto legislativo para derrubar medidas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), tema que pode movimentar o mercado financeiro.

Na agenda internacional, além dos dados de atividade econômica, são aguardados os estoques semanais de petróleo e as vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos.