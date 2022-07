Ibovespa hoje: índice sobe após surpresa com payroll nos Estados Unidos

O Ibovespa avança nesta sexta-feira, 8, com investidores digerindo os números do payroll divulgados nesta manhã.

Ibovespa: + 0,35%, 101.082 pontos

O dado, considerado o mais importante do mercado de trabalho americano, revelou a criação de 372.000 empregos não-agrícolas em junho, mais de 100.000 acima do consenso de mercado, de 268.000. O número muito mais forte do que o esperado dá margem para o Federal Reserve intensificar ainda mais seu aperto monetário na busca por controlar a inflação que está em patamares históricos nos Estados Unidos.

"Com o resultado de hoje, o motor de emprego dos Estados Unidos não mostra sinais mais severos de desaceleração e sugere que o Fed não está atingindo seu objetivo de desaquecer a atividade econômica a ponto de controlar a inflação", afirmou Carlos Vaz, CEO e fundador da Conti Capital.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Reação ao payroll

O rendimento dos títulos americanos, que indicam as expectativas de alta de juros nos Estados Unidos, viraram para alta logo após o payroll desta manhã. O rendimento dos títulos de 2 anos, que chegou a ficar abaixo de 3% no início dia, saltou para mais de 3,10%. O título segue mais rentável que o de 10 anos pelo quarto dia seguido, em fenômeno conhecido como "curva invertida", que sugere a chegada de uma recessão, segundo economistas.

Mas, mesmo que momentaneamente, os dados mais fortes do mercado de trabalho americano afastam parte das preocupações sobre contração da economia americana.

"Todos os dados que temos disponíveis indicam que, se os EUA entrarem em recessão causada pelo aumento das taxas de juros, a desaceleração será relativamente amena", disse Vaz.

Mas em Wall Street, a ótica de investidores tem sido a do copo meio vazio, de que juros mais altos tendem a pressionar a economia para baixo. O Nasdaq, mais dependente de juros mais baixos para financiar empresas de crescimento, voltou a ter o pior desempenho de Wall Street. Os índices Dow Jones e S&P 500 também viraram para queda após a divulgação do payroll, ainda no mercado de futuros.

S&P 500 (EUA): - 0,46%

Nasdaq (EUA): - 0,57%

Dow Jones (EUA): - 0,19%

Petróleo em alta

Por outro lado, investidores voltaram as apostas para o mercado de commodities. O petróleo brent, que era negociado próximo da mínima do dia, a US$ 103 por barril, saltou para US$ 106 após a os dados de emprego dos Estados Unidos.

A valorização do petróleo ajuda a impulsionar os papéis do setor na bolsa. 3R e PetroRio figuram na ponta do Ibovespa, enquanto a Petrobras sobe cerca de 1%, dando sustentação à alta do Ibovespa.