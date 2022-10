Ibovespa abre em leve queda mas acena recuperação após divulgação do payroll

O Ibovespa abriu em queda nesta sexta-feira, 7, seguindo o andamento das Bolsas de Valores dos Estados Unidos.

Após cinco pregões consecutivos de alta, o principal índice da B3 abre em território negativo, principalmente com a sinalização de uma possível nova alta nos juros dos Estados Unidos, após a divulgação dos dados sobre a criação de empregos.

Ibovespa: - 0,17%, 117.380 pontos

A sexta-feira iniciou com a divulgação dos dados sobre a criação de emprego nos Estados Unidos, o payroll. A maior economia do mundo registrou a criação de 263 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em setembro. Um resultado acima do esperado, que levou a taxa de desemprego em queda, para 3,5%.

Dados sobre desemprego nos EUA são positivos, mas derrubam os mercados

Os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho veio acima da expectativa do mercado, que previa 250 mil vagas, mas a projeção era de que a taxa de desemprego permaneceria em 3,7%.

O dado da criação de novas vagas mostra como a economia americana continua aquecida. Com isso, o mercado agora aguarda uma possível nova alta das taxa básicas de juros por parte do Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos.

Com isso, Wall Street está operando em queda nesta sexta-feira. Principalmente o índice europeu Eurostoxx 600, que operava em território positivo até a divulgação dos dados do payroll nos EUA.

Dow Jones (Nova York): - 1,62%

S&P 500 (Nova York): - 2,08%

Nasdaq (Nova York): - 2,76%

Stoxx 600 (Europa) : - 0,76

A expectativa do mercado de novas altas das taxas de juros nos EUA está impulsionando a cotação do dólar em relação ao real.

Dólar: + 0,14%, R$ 5,21

Vale lidera altas na B3 (B3SA3)

Na B3 (B3SA3), a Vale (VALE3) está liderando as maiores altas do dia, com uma valorização de 2,82%, seguida pela Marfrig (MRFG3), que sobe 2,40% e pela Americanas (AMER3) que ganha 1,87%.

A Vale está se beneficiando da alta das cotações do minério de ferro, que ganham 0,21% nesta sexta, chegando aos US$ 95,46 por tonelada.

Por outro lado, a pior ação do dia é a da MRV (MRVE3), que perde 3,71%, seguida pelo Bradesco preferencial (BBDC4), que Bradesco ordinária (BBDC3) que caem respectivamente 2,81% e 2,71%. Em quarto lugar, a Ambev (ABEV3), que cai 2,62%.

A MRV divulgou planos para um processo de financiamento da Resia, sua subsidiária nos Estados Unidos, via entrada de um investidor, devido a condições de mercado. Segundo a construtora, o processo será retomado no futuro em um cenário macroeconômico mais favorável, e isso derrubou o título.