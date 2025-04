Ibovespa abre em forte queda em meio a instabilidade dos mercados globais

O mercado brasileiro inicia o pregão desta segunda-feira, 7, com o Ibovespa registrando queda de 1,87%, aos 124.867 pontos, às 10h25, em um dia de instabilidade nos mercados globais. Apenas uma ação opera em alta no Ibovespa, a SLC Agrícola que subia 0,59% (R$ 18,64). Na última sexta-feira, o índice terminou o pregão com baixa de 2,96%, aos 127.256,00 pontos.

O dólar opera em alta de 0,89%, cotado a R$ 5, 860, às 10h05.

No último sábado, 5, entraram em vigor as tarifas de retaliação anunciadas pelo presidente Donald Trump, dos Estados Unidos.

Ibovespa hoje

IBOV: -1,87%, aos 124.867 pontos

-1,87%, aos 124.867 pontos Dólar hoje: R$ 5,860, alta de 0,42%

Mercados internacionais

As bolsas globais operam em forte queda nesta segunda-feira, 7. Na Ásia, o Hang Seng despencou 13,22% e o índice de tecnologia de Hong Kong perdeu 17,16%. O CSI 300, da China, caiu 7,05%. No Japão, o Nikkei 225 tombou 7,83%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, caiu 5,57%. O S&P/ASX 200, da Austrália, perdeu 4,23%.

Na Europa, o Stoxx 600 caía 4,1% e o DAX, da Alemanha, recuava 4% por volta das 14h no horário de Londres. Nos EUA, os futuros do S&P 500 caíam 2,8%, os do Dow Jones recuavam 2,6% e os do Nasdaq-100, 2,9%.

No radar hoje

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do câmbio para 2025 e 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, o primeiro após as tarifas recíprocas anunciadas por Trump.

A expectativa do dólar para o fim de 2025 caiu de US$ 5,92 para US$ 5,90, na quarta redução consecutiva. Para o fim de 2026, os analistas diminuíram a projeção pela primeira semana, de US$ 6 para US$ 5,99.

As expectativas do IPCA para 2025 e 2026 ficaram inalteradas pela segunda semana consecutiva. Nesta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a inflação de março.