Ibovespa abre em forte alta após decisões de juros da Superquarta; dólar cai

O Ibovespa abriu esta quinta-feira, 8, em alta. Por volta das 10h35, registrava ganhos de 1,95%, aos 136.000,25 pontos, em dia agitado da temporada de balanços. O dólar, no mesmo horário, caía 0,81% e estava cotado a R$ 5,6984.

Antes da abertura do pregão, a Ambev divulgou seus resultados. Na abertura, as ações subiam mais de 4%.

Após o fechamento, será a vez de Itaú, B3, CSN, CSN Mineração, Assaí, Magazine Luiza, Alpargatas, Localiza, Rumo, Suzano, Cemig, Cogna, LWSA, Petz e Totvs.

Na véspera, o índice terminou o dia com queda de 0,09%, aos 133.397,52 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: +1,95%, a 136.000,25 pontos

Dólar hoje: R$ 5,6984, queda de 0,81%

No radar hoje

Na quarta-feira, 7, após o fechamento do mercado, o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou a elevação da Selic em 0,5 ponto percentual, para 14,75% ao ano. Como esperado, os diretores do Banco Central (BC) não se comprometeram com uma nova alta da taxa, mas deixaram a porta aberta para que os juros subam mais vez, caso necessário.

Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) também não surpreendeu e manteve a taxa de juros entre 4,25% e 4,5%, em meio à guerra tarifária de Trump. “Se os grandes aumentos nas tarifas que foram anunciados se sustentarem, eles provavelmente vão gerar um aumento na inflação, uma desaceleração no crescimento econômico e um aumento do desemprego”, falou Jerome Powell logo após a decisão. “Não sentimos que precisamos ter pressa. Acreditamos que é apropriado ser paciente”, disse.

Nesta quinta-feira, 8, Banco da Inglaterra cortou a taxa de juros do país em 0,25 ponto percentual, para 4,25%, citando o efeito das tarifas americanas sobre o crescimento econômico global.

Indicadores

Nesta manhã, a FGV divulgou que a inflação no varejo no Brasil acelerou para 0,52% em abril, impulsionada principalmente por aumentos nos preços de medicamentos e alimentos. Além disso, o IPC-S da primeira quadrissemana de maio subiu 0,50%, acumulando alta de 4,47% nos últimos 12 meses.

Já a Anfavea informou que a produção de veículos no país cresceu 20,1% em abril em comparação com março. Ao todo, a indústria brasileira produziu 228,2 mil veículos no período.

Nos Estados Unidos, o Departamento de Trabalho divulgou que a produtividade da mão de obra caiu 0,8% no primeiro trimestre de 2025, marcando o primeiro declínio desde o segundo trimestre de 2022. Já os custos unitários da mão de obra aumentaram 5,7%, superando as previsões de 5,1%. Os pedidos de auxílio-desemprego, por sua vez, caíram 13 mil, para 228 mil.

Os investidores aguardam a divulgação dos dados de estoques no atacado referentes a março (11h) e as expectativas de inflação dos consumidores, medida pelo Fed de Nova York (12h).