Ibovespa hoje: índice cai pressionado por Petrobras (PETR4); varejistas disparam

O Ibovespa virou para queda nesta quarta-feira, 6, após chegar a superar 99.000 nos primeiros minutos de pregão. O movimento negativo é pressionado pelas ações da Petrobras, que voltam a sofrer reflexos da queda do petróleo no exterior. A commodity, que já havia despencado 10% na véspera, cai mais de 3% nesta quarta e é negociada abaixo de US$ 100 pela primeira vez desde abril.

Ibovespa: - 0,32% 97.980 pontos

Preocupações sobre risco de recessão global se tornaram principal gatilho de desvalorização da commodity. O Citigroup prevê em relatório recente que, com queda de demanda, o preço da commodity caia do patamar de US$ 100 para US$ 65. Além da Petrobras, outras ações do setor acompanham as quedas.

No exterior, investidores seguem à espera da ata da última decisão de juros do Federal Reserve (Fed).

O documento previsto para às 15h dará mais detalhes sobre a elevação 0,75 ponto percentual de meados de junho -- a mais agressiva desde 1994. O mercado espera que o Fed repita a dose na próxima reunião de 27 de julho.

Apesar do ambiente de cautela índices da Europa avançam nesta quarta, se ajustando à recuperação do mercado americano apresentada na última tarde, quando as bolsas europeias já estavam fechadas.

Dax (Alemanha): + 1,74%

FTSE100 (Reino Unido): + 1,44%

CAC 40 (França): + 1,88%

Bolsas de Nova York, no entanto, voltam a demonstrar maior fraqueza neste pregão, operando próximas da estabilidade. O mercado de câmbio também reflete as preocupações do mercado.

S&P 500: - 0,06%

Dow Jones: - 0,15%

Nasdaq: + 0,03%

O Dxy, índice que representa a variação do dólar contra moedas desenvolvidas (e mais negociadas) voltou a renovar o maior patamar desde 2002 nesta manhã. No Brasil, a moeda americana sobe pelo quinto pregão consecutivo, seguindo a alta do dólar frente a divisas emergentes.

Dólar: + 0,43%, R$ 5,412

Destaques de ações

Apesar dos temores de recessão internacional, varejistas brasileiras voltam a disparar pelo segundo dia consecutivo na B3. Além das gigantes do setor, como Magazine Luiza, Via e Americanas, empresas dependentes da atividade econômica local acompanham as maiores altas do dia. Os papéis estiveram entre as maiores quedas do ano, pressionados por alta das taxas Selic e de inflação.

"O mercado está buscando oportunidades em ativos descontados e de olho em algum sinal da inflação perdendo força, com expectativa de redução de preço dos combustíveis via ICMS. É um movimento que já vem acontecendo. Os investidores querem entender o fim do ciclo de alta da Selic", disse Régis Chinchila, analista da Terra.

Também são destaque de alta as ações da CCR (CCRO3), que avança após anunciar que a Andrade Gutierrez irá vender sua participação de quase 15% para a Itaúsa e Votorantim por R$ 4,1 bilhões. A Itaúsa ficará com a maior parte, pagando R$ 2,9 bilhões por cerca de 10,3% do negócio.