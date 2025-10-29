Ibovespa abre em alta com expectativa de novo corte nos juros dos EUA

O Ibovespa (IBOV) abriu as negociações desta quarta-feira, 29, em alta após o índice ter superado os 147 mil pontos no fechamento de terça-feira, 28, e renovado a máxima histórica pela segunda sessão seguida. Às 10h38, no horário de Brasília, o principal índice acionário do mercado brasileiro subia 0,70%, aos 148.464,56 pontos, um novo recorde intradiário, ou seja, atingindo o maior valor da história em algum momento do pregão (e não necessariamente no fechamento).

Os investidores aguardam a decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, sobre os juros. A reunião teve início na terça, e a expectativa é que a autoridade monetária reduza os juros em 0,25 ponto percentual.

A decisão será dada, no entanto, em um contexto atípico.

Desde 1º de outubro, os EUA vivem uma paralisação parcial, o shutdown, do governo federal, que interrompeu a divulgação de diversos indicadores, como dados de desemprego e vendas do varejo. Apenas o índice de preços ao consumidor (CPI) foi publicado na última sexta-feira, 24, com alta mensal de 0,3%, ligeiramente abaixo do esperado e o suficiente para reforçar as apostas em mais um corte.

Ainda no cenário externo, o mercado aguarda a reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e o chinês Xi Jinping. Os líderes devem se encontrar nesta quinta-feira, 30, às 11h na Coreia do Sul (23h no horário de Brasília).

As ações ordinárias da Vale (VALE3), sobem 1,11% na abertura e impulsionam o índice devido ao peso na composição. Já os papéis preferenciais da Petrobras (PETR4) recuam 0,3%, influenciados pela variação no preço da commodity.

Otimismo global nas Bolsas

A maioria das bolsas asiáticas fechou em alta hoje com a notícia da reunião entre Trump e Xi Jinping. Durante sua turnê no continente, o republicano fez comentários otimistas sobre as relações com grandes economias como Japão e China, o que impulsionou os mercados locais.

O índice de referência Nikkei 225, do Japão, disparou mais de 2% e atingiu um novo recorde ao subir 2,2%, alcançando 51.307,65 pontos.

O Kospi, da Coreia do Sul, também avançou 1,8%, atingindo 4.081,15 pontos. Assim como o índice Xangai Composto com alta de 0,7%, e o Shenzhen Composto, que subiu 1,3%.

Os principais índices acionários europeus também ganham força, com valorização das ações de montadoras e de bancos após balanços vistos como positivos. Nos EUA, o futuro do S&P 500 operava em alta de 0,33%.