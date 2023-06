"Ibovespa a 120 mil pontos abre janela de IPOs", afirma Felipe Miranda

A recente onda de emissão de ações de empresas já listadas na bolsa (follow-on) pode ser um presságio de que a próxima janela de ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla em inglês) pode chegar em breve. Isso é o que afirmou Felipe Miranda, sócio-fundador e CIO da Empiricus, em participação no evento BTG Talks.

"Os IPOs devem começar ainda neste ano, conforme o fluxo de investimentos retorna para a bolsa. Os follow-ons têm sido muito bem-sucedidos, com grande presença de investidores estrangeiros. Com o Ibovespa a 120 mil pontos, abre-se a janela de IPOs", afirmou Miranda.

Dados da B3 mostram que, após três meses sem emissões públicas, cinco empresas realizaram ofertas subsequentes de ações entre março e maio. Mas foi em junho quando o ritmo de follow-ons acelerou de vez, com as ofertas da CVC, Oncoclínicas, Localiza e da Vamos, que já está para sair. Nos cinco primeiros follow-ons do ano, a participação média de estrangeiros foi 47,2% superior à do ano passado.

Felipe Miranda, no entanto, não espera por uma janela de IPOs como a de 2020-2021, marcada por doses de euforia. Desta vez, disse, investidores estarão mais "seletivos" na hora de assinar o cheque para a abertura de capital dessas empresas.

Leia mais: Cenário econômico é o mais diferente dos últimos 20 anos, diz André Esteves

Otimismo em construção

A melhora das perspectivas econômicas e a própria recuperação da bolsa, segundo Miranda, devem contribuir para que a próxima janela de IPOs seja destravada.

"Os preços parecem estar em bons patamares. Ainda há incertezas, mas não tem como comprar barato em um céu de brigadeiro. Existem nuvens, mas acredito que elas vão se dissipar e não terá tempestade. Deve ser um momento positivo A queda de juros certamente será um gatilho para as altas da bolsa", afirmou.