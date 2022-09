IBC-Br, pesquisa eleitoral, vendas do varejo americano e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais operam leve alta na manhã desta quinta-feira, 15, entre o sentimento misto de busca por recuperação e cautela com os rumos da economia americana. Números da atividade dos Estados Unidos têm sido observados com uma lupa por economistas, em busca de pistas sobre a dinâmica de juros e inflação no país.

O Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), que saiu acima das expectativas na última terça-feira, provocou a maior reação negativa em Wall Street desde a chegada da pandemia, em 2020, com investidores passando a precificar um aperto monetário mais duro do Federal Reserve (Fed).

Expectativas sobre inflação e alta de juros podem ganhar um novo capítulo com os dados desta quinta. O mais aguardado é o de vendas do varejo americano, para o qual a perspectiva é de alta de 0,2% para o mês de agosto e de 0,1% para o núcleo das vendas.

Números que mostrem uma atividade mais forte do que a esperada podem reforçar a tese de que taxas de juros mais elevadas são necessárias para conter a inflação. Mais uma alta de 0,75 ponto percentual para a decisão do Fed da semana que vem permanece como o cenário mais provável, mas parte do mercado segue à espera de uma elevação ainda mais agressiva, de 1 ponto percentual.

Também serão divulgados nesta quinta nos Estados Unidos os números semanais de pedidos de seguro desemprego, que saiu das expectativas nas últimas cinco edições. O consenso para o dado de hoje são de 226.000 pedidos contra 222.00 da semana anterior.

Desempenho dos indicadores às 7h30 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,10 %

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,12%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,08%

DAX (Frankfurt): + 0,22%

CAC 40 (Paris): - 0,22%

FTSE 100 (Reino Unido): + 0,55%

Stoxx 600 (Europa): + 0,16%

Hang Seng (Hong Kong)*: + 0,44%

Shangai Composite (Xangai)*: - 1,16 %

IBC-Br: prévia do PIB brasileiro

No Brasil, investidores aguardam a divulgação do índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-Br, também conhecido como "prévia do PIB" pela sua maior periodicidade. A projeção mediana de economistas, segundo a Bloomberg, é de que o IBC-Br de julho revele crescimento de 0,40% ante expansão de 0,69% no mês anterior. Para a comparação anual, no entanto, o consenso é de desaceleração de 3,09% para 2,80%.

Por aqui, onde acredita-se que as taxas de juros já estejam no pico, a força da economia local tem produzido efeitos positivos no mercado, especialmente sobre ativos mais relacionados à economia doméstica. As projeções do PIB para este ano têm sido constantemente revisadas para cima no boletim Focus e terminaram a última semana em 2,39%. Um dado mais forte para o IBC-Br de hoje pode forçar novas revisões para cima.

Pesquisa Eleitoral: Datafolha

Nesta quinta será divulgada a nova versão da pesquisa de intenção de voto presidencial do Datafolha. Na última divulgação, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro havia aumentado seu percentual de 32% para 34% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia mantido seus 45%.