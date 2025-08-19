IA pode gerar valorização de até US$ 16 trilhões no S&P 500, projeta Morgan Stanley

A inteligência artificial pode se tornar um dos maiores motores de valorização do mercado de capitais nos próximos anos, segundo avaliação do Morgan Stanley.

De acordo com o banco, os ganhos de produtividade e a redução de custos proporcionados pela tecnologia têm potencial de adicionar entre US$ 13 trilhões e US$ 16 trilhões em valor ao índice S&P 500, referência para as maiores empresas listadas nos Estados Unidos. No limite das estimativas, esse movimento representaria uma alta de 29% no valor de mercado do índice.

O relatório, divulgado no fim de semana, destaca que as projeções não estão vinculadas a um horizonte temporal específico, mas partem do pressuposto de que as capacidades da IA continuarão a se desenvolver rapidamente e que a adoção será ampla entre as companhias.

O banco calcula que, em termos anuais, o impacto líquido para empresas de grande capitalização poderia chegar a cerca de US$ 920 bilhões, com redução de número de funcionários, corte de custos e criação de novas fontes de receita.

Perfis de IA

Dentro das projeções do banco, a chamada agentic AI — sistemas capazes de tomar decisões e agir com mínima supervisão humana — poderia acrescentar até US$ 490 bilhões em valor ao mercado.

Já a embodied AI, inteligência artificial aplicada a robôs humanoides, teria potencial de somar outros US$ 430 bilhões. Juntas, essas frentes tecnológicas poderiam elevar em mais de 25% o lucro ajustado antes de impostos das empresas do S&P 500.

O estudo ressalta ainda que setores como distribuição de bens de consumo, varejo, imobiliário e transporte tendem a ser os mais beneficiados. No longo prazo, a criação de valor nessas áreas pode alcançar o dobro do que as companhias projetam hoje em lucros antes de impostos para 2026.

Segundo os estrategistas, há sinais de um “ponto de inflexão” na velocidade de adoção corporativa da IA, embora a disseminação total deva se dar ao longo de muitos anos e em ritmos diferentes conforme cada indústria.

Impactos no trabalho

O banco pondera, no entanto, que o impacto sobre o mercado de trabalho deve ser significativo. A estimativa é de que cerca de 90% das ocupações existentes sejam afetadas de alguma forma, exigindo requalificação ou migração de funções.

O Morgan Stanley avalia que novas posições devem surgir, como analistas de cadeia de suprimentos de IA ou especialistas em ética da IA, mas reconhece que períodos de deslocamento podem ocorrer, como aconteceu em revoluções anteriores, a exemplo do advento da internet.

Outros analistas já apresentaram visões mais sombrias sobre esse efeito. Em 2023, o Goldman Sachs projetou que cerca de 300 milhões de empregos em tempo integral poderiam ser automatizados, com maior risco em funções administrativas e jurídicas.

Já Dario Amodei, CEO da Anthropic, afirmou acreditar que metade dos postos de nível inicial no setor de serviços de escritório poderia desaparecer nos próximos cinco anos, o que elevaria a taxa de desemprego nos EUA para até 20%.