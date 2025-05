IA da Apple para navegador do iPhone ameaça Google e faz ações da Alphabet caírem 9,25%; entenda

Vem aí uma nova era de buscadores na web que pode chacoalhar o império do Google. A Apple anunciou hoje que prepara uma mudança radical no seu navegador Safari no iPhone, com a possível substituição do Google como motor de busca por soluções baseadas em inteligência artificial.

Com o anúncio, as ações da Alphabet, controladora do Google, caíram 9,26%. A mudança foi revelada por Eddy Cue, vice-presidente sênior de serviços da Apple, durante um depoimento no processo movido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra a Alphabet.

A disputa gira em torno do contrato entre as duas empresas, que paga ao Google uma quantia anual estimada em US$ 20 bilhões para ser o motor de busca padrão nos dispositivos da Apple.

De acordo com Cue, a Apple está "analisando ativamente" a adoção de novos mecanismos de busca, com foco em IA, para substituir o Google no Safari. A mudança, que pode afetar mais de 2 bilhões de dispositivos Apple no mundo, surge em um momento de incerteza quanto ao futuro da parceria entre os dois gigantes tecnológicos.

"Havia uma percepção de que nenhuma das outras opções de busca era válida antes da IA, mas hoje o cenário mudou completamente", afirmou Cue, referindo-se ao crescente número de empresas que estão oferecendo soluções baseadas em IA, como OpenAI, Perplexity AI Inc. e Anthropic PBC.

A reação do mercado

O impacto dessa possível transição no iPhone e outros dispositivos é gigantesco, já que, desde o lançamento do iPhone original em 2007, a Apple tem utilizado o Google como o motor de busca padrão. Agora, os consumidores podem estar prestes a navegar por um novo universo de buscas, dominado por tecnologias emergentes de IA.

Os investidores reagiram de forma negativa às declarações de Cue, com as ações da Alphabet caindo até 8,7%, enquanto as da Apple recuaram 2,7%. A possibilidade de que as duas empresas tenham de repensar um acordo tão lucrativo gera tensão no mercado financeiro.

A visão de Cue sobre a IA

Além disso, Cue mencionou que as buscas no Safari diminuíram pela primeira vez, e que a IA poderia ser a responsável por essa mudança. Ele acredita que os motores de busca baseados em IA irão, eventualmente, substituir os tradicionais como o Google, e que a Apple começará a integrar essas opções no Safari.

Atualmente, a Apple já oferece a integração do ChatGPT, da OpenAI, em seu assistente digital Siri, e espera-se que o Gemini, ferramenta de busca de IA do Google, também seja incorporado ao iPhone ainda este ano. Cue mencionou que a empresa está em conversações com outros participantes do mercado de IA, incluindo Perplexity, DeepSeek e a Grok, de Elon Musk, para explorar possíveis parcerias.

O desafio da Apple

Apesar da intenção de inovação, Cue admitiu que o Google ainda permanece como o motor de busca padrão no Safari, dado que o contrato entre as duas empresas ainda oferece termos financeiros vantajosos para a Apple. No entanto, a pressão para adotar a IA como nova base de busca está se intensificando, e a Apple deve seguir explorando novas opções para o futuro.

A Apple realiza sua conferência anual para desenvolvedores em junho, e é possível que mais novidades sobre a evolução de sua plataforma de IA sejam reveladas.