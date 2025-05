HSBC lança linha de crédito para financiar tarifas nos EUA

Enquanto alguns choram, outros vendem lenços.

O HSBC anunciou hoje uma nova linha de crédito voltada a empresas americanas afetadas pelas tarifas comerciais impostas pelo governo de Donald Trump.

O produto será oferecido por meio da plataforma TradePay e tem como objetivo financiar diretamente o pagamento das tarifas de importação, que seguem pressionando a cadeia global de suprimentos.

Com o novo modelo, os clientes do banco poderão quitar as tarifas automaticamente, seja por meio de crédito pré-aprovado ou dedução direta por meio de um sistema de compensação automatizada.

De acordo com a Bloomberg, a proposta do HSBC é ajudar as empresas a manter maior previsibilidade sobre o fluxo de caixa, ao mesmo tempo em que garante agilidade no pagamento das taxas.

“Com o pagamento direto e sem fricção das tarifas pelo HSBC TradePay, nossos clientes nos EUA ganham mais visibilidade e controle sobre seu capital de giro”, afirmou Vivek Ramachandran, diretor global de soluções de comércio do banco, à agência de notícias.

O lançamento do produto ocorre em meio à disputa tarifária entre os Estados Unidos e a China. O governo americano tem aplicado alíquotas de até 145% sobre produtos chineses, enquanto o país asiático impõe tarifas retaliatórias que chegam a 125%.

As duas potências têm negociações marcadas para esta semana, com o objetivo de tentar aliviar as tensões comerciais.

Maior banco de comércio internacional do mundo e com forte presença na China, o HSBC busca se posicionar como facilitador do fluxo global de mercadorias.

“O comércio mundial vive um período de mudanças profundas e intensas”, disse o presidente do conselho de administração do HSBC, Mark Tucker, na semana passada. “O impacto geral dessas mudanças nas relações comerciais tem sido o aumento da incerteza econômica, com riscos significativos ao crescimento global.”