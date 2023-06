HSBC lança fundo de crédito de US$ 3 bilhões para empresas da China e de Hong Kong

No dia 31 de maio, o HSBC anunciou o lançamento de um fundo de crédito para a nova economia no valor total de US$ 3 bilhões, direcionado a empresas da China e de Hong Kong. O fundo visa apoiar amplamente setores da nova economia, incluindo tecnologia, saúde, tecnologias ambientais, manufatura avançada e consumo inovador, fortalecendo ainda mais o suporte às indústrias da nova economia na China e Hong Kong.

O HSBC afirmou que, por meio da integração de produtos e serviços, está comprometido em fornecer suporte financeiro abrangente a empresas da nova economia em estágio inicial e em rápido crescimento em ambas as regiões.

Desde 2019, o HSBC lançou fundos de crédito de tecnologia e saúde no valor total de US$ 1,8 bilhão, focados em fornecer suporte financeiro para startups da indústria de tecnologia e saúde na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, abrangendo áreas mais amplas da China.

Para melhor apoiar a expansão dos negócios de empresas da nova economia em rápido crescimento em ambos os mercados onshore e offshore, o HSBC consolidou os fundos de crédito especiais existentes e lançou o “Fundo de Crédito para a Nova Economia do HSBC”, aumentando ainda mais o montante do fundo e ampliando o suporte para uma ampla variedade de setores da nova economia.

Inovação tecnológica

Ma Jian, vice-presidente e diretor-geral de serviços financeiros empresariais do HSBC Bank (China) Co., Ltda. afirmou que “nos últimos anos a cooperação entre a China e Hong Kong no campo da inovação tecnológica tem se aprofundado”.

“Por um lado, Hong Kong continua a desempenhar seu papel como uma plataforma internacional de financiamento, fornecendo suporte financeiro para empresas da nova economia na China; por outro lado, a China, com seu sistema industrial completo, se tornou a base de produção para a comercialização dos resultados inovadores das empresas de Hong Kong”, disse Ma Jian.

Segundo o representante do HSBC, o lançamento de fundos de crédito especializados que conectam os dois mercados nos permitirá oferecer um melhor suporte para o desenvolvimento de empresas da nova economia na China e em Hong Kong.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: China News