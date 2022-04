Hora de investir em small caps? Analista da Empiricus vê oportunidade

Inflação alta, juros subindo e crescimento fraco da economia: o último ano foi uma “tempestade perfeita” que derrubou as ações das small caps – papéis de empresas com baixa capitalização – no mercado brasileiro. Tanto é que, nos últimos 12 meses, o Índice Small Caps caiu mais de 15% enquanto o Ibovespa já apresenta leve alta de 0,5%.

As baixas, no entanto, representam uma oportunidade de investimento na visão de Cristiane Fensterseifer, analista da Empiricus.

“É um bom momento para comprar small caps porque as ações caíram demais e ficaram muito baratas”, comentou a analista em live realizada no domingo, dia 10. A analista é responsável pelo “Microcap Alert”, que indica investimentos em micro e small caps dentro da casa de análise.

Tenha acesso agora a todos materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal.

Os próximos meses, no entanto, ainda devem ser especialmente desafiadores para as small caps, uma vez que a inflação segue em tendência de alta. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o principal índice inflacionário brasileiro, veio acima das projeções do mercado e reforçou a expectativa de analistas para novas altas na taxa básica de juros, a Selic.

Fensterseifer, no entanto, defende que o investimento neste tipo de empresa deve ter como foco o longo prazo. “As empresas crescem quando são boas, mesmo em momentos de crise. Ainda que o mercado esteja difícil, o lucro continua subindo e, mais cedo ou mais tarde, o preço da ação vai convergir [para o valor intrínseco]”, afirmou.

Uma das estratégias para identificar as melhores oportunidades é estar próximo da equipe de gestão da empresa. “É um ponto forte da análise de small caps porque a proximidade dos analistas é muito maior com empresas menores. Nosso principal trabalho é identificar uma boa companhia, independentemente de para onde vai o cenário macroeconômico”, defende a analista.

Uma das principais apostas da carteira da Empiricus é a 3R Petroleum (RRRP3), do setor de óleo e gás. A analista aconselha a compra desses ativos, que surfaram na tendência de baixo preço.

“Com o conflito da Ucrânia, o câmbio sobe e isso estressa a economia gerando mais inflação e mais juros. Com isso, o mercado sofre, mas ações ligadas às commodities fazem o papel de contrapeso à situação global”, explica a analista. O petróleo Brent, por exemplo, chegou a bater 139 dólares em um dos maiores momentos de valorização, o que beneficiou os papéis da 3R.

As recentes aquisições de ativos da Petrobras pela 3R também são um ponto de atenção, uma vez que os novos polos de exploração da companhia devem começar a funcionar no próximo ano.

Ainda de acordo com Fensterseifer, outra grande aposta são os papéis da WDC (LVTC3), uma small cap do ramo de equipamentos de tecnologia da informação e energia solar. “A ação, que está barata atualmente, tem margem e recorrência muito boas”, comenta a analista.

De acordo com Fensterseifer, o investimento conta com uma volatilidade maior, ou seja, pode ser mais arriscado. Ainda assim, pode ser um bom ativo para quem quer diversificar a sua carteira. Veja a reprise da live: