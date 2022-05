Hora de comprar Locaweb? BofA recomenda ação e vê potencial de alta de 50%

As ações da Locaweb (LWSA3) estão entre as maiores quedas do Ibovespa em 2022 e caem cerca de 47% no ano. Boa parte das perdas do papel está associada ao cenário negativo para as empresas de tecnologia conforme inflação e juros avançam – a média da queda de outras ações do setor é de 50% no acumulado do ano, segundo cálculos do Bank of America (BofA).

A empresa de software, no entanto, deveria ser negociada a patamares mais altos que seus pares. É o que defendem os analistas do BofA em relatório publicado nesta sexta-feira. O banco americano mudou a recomendação para a ação de “neutra” para “compra”, com preço-alvo de R$ 10,5 – o que representa um potencial de alta (upside) de 50%.

“Dada a recente correção na ação de Locaweb, acreditamos que o mercado está colocando a empresa na mesma cesta que outros nomes de tecnologia. Porém, vemos a empresa em um estágio diferente em termos de maturidade”, informou o relatório.

Por que comprar LWSA3

Entre os destaques, o BofA chama a atenção para a margem Ebitda de 15% a 20%, a posição de caixa líquido de R$ 540 milhões e a alta liquidez de US$ 28 milhões.

“Observamos uma melhora na comunicação do 1º trimestre de 2022 na comparação trimestral, reforçando nossa visão otimista. Vemos a Locaweb sendo negociada a um múltiplo de 3,2x EV/Vendas para 2022 e 2,5x para 2023 – o que consideramos atraente para um nome tech com margens de Ebitda e ganhos melhores”, afirmaram os analistas.

O relatório destaca ainda que a Locaweb foi afetada por uma alta base de comparação com 2020, ano de impulso nas vendas digitais no e-commerce com a pandemia, o que levou a empresa a aumentar os investimentos em 2021 apenas para manter a base de crescimento, o que pressionou as margens do negócio. Para 2022, no entanto, a base de comparação já estará normalizada, segundo os analistas.

Outro ponto positivo, na visão do BofA, é que a Locaweb já tem um portfólio sólido, o que contrasta com outros nomes de tecnologia que ainda estão consolidando seus negócios.

“Embora a empresa esteja integrando várias aquisições, ela tem um produto em estágio mais maduro. Além disso, dado seu múltiplo atual, não esperamos nenhum M&A em 2022, o que consideramos positivo, pois dará mais visibilidade sobre o crescimento orgânico de seu core business e, consequentemente, maior foco em integrações”, afirmaram.