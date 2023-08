Hong Kong em bear market, inflação do Japão, Ibovespa em queda livre e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais seguem em tom negativo no exterior, em meio a temores de apertos monetários ainda mais intensos em mercados desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos. Na véspera, o rendimento dos títulos de dez anos do Tesouro americano bateu máxima desde 2008, chegando a 4,32%.

Parte dessas preocupações se devem ao teor da ata do Federal Reserve (Fed), que voltou a alertar para os riscos de um repique na inflação. Na avaliação de diretores do comitê de política monetária do Fed, o Fomc, alguns fatores que ajudariam no controle da inflação não vêm se concretizando. Entre eles, a desaceleração da demanda agregada e a dinâmica mais favorável de preços de commodities (o petróleo subiu quase 20% nos últimos dois meses). A liquidez, que esteve abundante nos últimos anos, se tornou uma preocupação real no mercado.

Inflação no Japão

Sinais dos novos tempos também surgem na Ásia. O Japão, que tinha um problema histórico de deflação, tem superado as estimativas de inflação. Nesta madrugada, o Índice de Preço ao Consumidor (IPC) japonês bateu 3,3% na comparação anual em julho ante consenso de 2,5% de alta. O núcleo do IPC ficou em 3,1%. A bolsa de Tóquio fechou em queda de 0,43%.

China em apuros, Hong Kong em bear market

A China também vive uma dinâmica diferente da dos últimos anos. Sem estímulos fiscais do governo, o país passa por uma forte desaceleração, tendo como principal marca a derrocada de gigantes do setor imobiliário. Após os sustos com a Evergrande no ano passado, foi o não pagamento de dívida da Country Garden que ligou o alerta de investidores nesta semana.

A tão sonhada recuperação pós-flexibilização das restrições da pandemia não veio e investidores tem cobrado o preço. A bolsa de Hong Kong, que subiu 50% entre novembro e janeiro, com expectativas de reaceleração, entrou oficialmente em bear market ao acumular 20% de queda desde a máxima do início do ano.

Ibovespa: maior sequência negativa e saída de gringos

O Brasil não escapou do pessimismo global. Apesar de todo o otimismo com ciclo de queda de juros iniciado neste mês pelo Banco Central, o fluxo falou mais alto. A saída de estrangeiros da bolsa brasileira já está próxima de R$ 6 bilhões somente neste mês, que já é o de maior saída do ano. Como resultado das pressões globais, o Ibovespa tem atravessado sua maior sequência de perdas da história, chegando a 13 pregões na véspera. O principal índice da bolsa brasileira pode interromper a sequência negativa nesta sexta. Mas, ao menos no exterior, o dia começou mal.