Hermès se aproxima da LVMH após ultrapassar 300 bilhões de euros em valor de mercado

A francesa Hermès ultrapassou a marca de 300 bilhões de euros em valor de mercado nesta sexta-feira, 14, após divulgar um desempenho acima das expectativas no quarto trimestre. O feito ocorre menos de dois anos depois de a empresa ter atingido 200 bilhões de euros, em abril de 2023.

Às 9h24 (horário de Paris), as ações da marca de luxo atingiram um recorde histórico, impulsionando seu valor de mercado para 307 bilhões de euros (cerca de US$ 322 bilhões). Com essa valorização, a Hermès se aproxima da sua principal rival no setor, a LVMH, avaliada em 358 bilhões de euros, apesar de registrar menos de um quinto da receita da concorrente.

A empresa, conhecida por seus icônicos lenços de seda e bolsas de alto luxo, também se distanciou de outras gigantes francesas, como a fabricante de aeronaves Airbus e o grupo de energia TotalEnergies, que valem menos da metade do seu montante.

Base fiel de clientes impulsiona o crescimento

Enquanto marcas como Burberry, Gucci e Dior enfrentaram desafios recentes, a Hermès manteve sua atratividade com uma estratégia centrada na exclusividade e escassez. Analistas destacam que a fidelidade de sua base de clientes de alta renda foi fundamental para os resultados positivos.

Segundo informações da Bloomberg, a demanda por suas cobiçadas bolsas continua superando a oferta, com destaque para os modelos Birkin — criado em homenagem à atriz britânica Jane Birkin — e Kelly, inspirado na princesa Grace Kelly.

No último trimestre de 2024, a Hermès registrou um aumento de 17,6% na receita, totalizando US$4,15 bilhões, superando as projeções dos analistas. Já no acumulado do ano, a receita cresceu 14,7%, atingindo 15,2 bilhões de euros, novamente acima das expectativas do mercado.