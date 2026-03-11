Herdeira do Walmart, mulher mais rica do mundo 'revezou' título com mãe e cunhada

A herdeira da fortuna do Walmart, Alice Walton, é a mulher mais rica do mundo, com patrimônio estimado em US$ 134 bilhões, segundo ranking de bilionários da Forbes em 2026.

Filha do fundador do Walmart, Sam Walton, ela nunca ocupou um cargo executivo direto na empresa — ao contrário de seus irmãos, Rob Walton e Jim Walton.

Sua trajetória pública ficou mais associada à filantropia e ao apoio às artes. Ela fundou o Crystal Bridges Museum of American Art, iniciativa financiada com recursos de sua fortuna pessoal.

Alice deteve o título de mulher mais rica da América em 10 dos últimos 11 anos. Em setembro de 2025, tornou-se a primeira mulher americana a ultrapassar a marca de US$ 100 bilhões em patrimônio líquido.

A herdeira já aparecia em posições de liderança feminina na Forbes desde a virada do milênio, mas a dinâmica era diferente porque sua mãe, Helen Walton, ainda era viva e muitas vezes era listada como a mulher mais rica do mundo (ou da América) à frente dos filhos.

Em 2004, após a morte de Helen, Alice assumiu o posto de mulher mais rica do mundo com a divisão da fortuna da família e as ações do Walmart se valorizarem.

Após 2005, Alice foi superada por sua própria cunhada, Christy Walton. Ela herdou a parte de John Walton, irmão de Alice, após o trágico acidente de avião que o matou em 2005. Christy passou a ser listada com uma fortuna maior que a de Alice por mais de uma década, até que novos cálculos da Forbes redistribuíram a estimativa da herança entre Christy e seu filho, Lukas, permitindo que Alice voltasse a ser a Walton mais rica em 2018.

Mesmo sem papel operacional, sua riqueza continua diretamente ligada ao desempenho da companhia, e, por consequência, à estratégia que reposicionou o varejo físico no mundo digital.

A valorização recorde das ações do Walmart entre 2024 e 2026 foi o principal motor para que ela atingisse o patamar atual de 12 dígitos.

Infraestrutura virou competitiva

O Walmart construiu, ao longo de mais de meio século, uma rede gigantesca de lojas físicas espalhadas pelos Estados Unidos (EUA), e essa presença era vista como um risco diante da ascensão do comércio digital.

Mas a empresa começou a usar essa estrutura de forma diferente.

O Walmart investiu pesadamente em tecnologia logística, automação e integração entre lojas físicas e plataformas digitais para transformar suas unidades em centros de distribuição capazes de atender pedidos online.

O resultado é que a rede passou a oferecer entregas em poucas horas para cerca de 95% dos lares americanos, aproveitando a proximidade das lojas com os consumidores, de acordo com dados consultados pela Forbes.

Isso é algo que plataformas digitais puras têm mais dificuldade em replicar. Na prática, cada supermercado funciona também como um pequeno hub de distribuição.

Walmart: vantagem inesperada

Especialistas ouvidos pela Reuters veem que a proximidade física com o cliente se tornou um diferencial estratégico, porque reduz custos de transporte e permite entregas mais rápidas.

É justamente aí que o Walmart encontrou uma vantagem inesperada.

Com milhares de lojas espalhadas pelo território americano, a companhia consegue usar sua infraestrutura física como base logística para pedidos digitais, combinando estoque local, retirada em loja e entrega rápida.

A revanche das lojas

A transformação do Walmart revela um paradoxo do comércio moderno. Em vez de desaparecer, as lojas físicas passaram a ser vistas como infraestrutura logística essencial para o e-commerce.

No topo desta estrutura, está a herdeira de uma das maiores fortunas do planeta, símbolo de um império varejista que encontrou na própria rede de lojas um meio de disputar o futuro do comércio digital.