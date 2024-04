Herbalife quer atrair investidores para financiar dívida de US$ 1,2 bilhão

A Herbalife está buscando atrair investidores para um empréstimo alavancado e para seu acordo de títulos, oferecendo rendimentos elevados e proteções favoráveis aos credores. As informações são da Bloomberg.

A empresa de nutrição espera captar US$ 500 milhões nesse empréstimo. Segundo pessoas ouvidas pela Bloomberg, as conversas sobre o preço do título de US$ 700 milhões são para um rendimento total de 12,5%, que seria um dos mais altos para um título emitido neste ano.

Os investidores pressionaram por mais proteções no financiamento após conversas com a administração da empresa. O Citigroup está liderando esse processo de busca de empréstimos.

Os recursos obtidos com essa operação serão usados para refinanciar suas linhas de crédito e uma parte de seus títulos com vencimento em 2025.

As ações da Herbalife estiveram sob pressão durante toda a semana enquanto a empresa trabalhava para conseguir os novos aportes. As ações da empresa caíram 18% nesta semana, enquanto seus títulos com vencimento em 2029 estava cotados a 65,5 centavos de dólar, abaixo dos cerca de 70 centavos no final de março, de acordo com a fonte de preços Trace.

A Herbalife tem um modelo de negócios de venda direta no qual os distribuidores revendem seus produtos de controle de peso e nutrição de acordo com registros regulatórios. A empresa tem 2 milhões de distribuidores em todo o mundo - dados do final de 2023.