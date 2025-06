Hello Kitty atrai mais investidores do que a Toyota na Bolsa de Tóquio em maio

A Sanrio, dona da personagem Hello Kitty, superou a Toyota em volume de negociações na Bolsa de Tóquio em maio, impulsionada por sua entrada no índice MSCI do Japão e pela percepção de resiliência da marca diante dos riscos tarifários.

Segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 6, pela bolsa japonesa, foram negociados ¥2,1 trilhões (US$ 14,6 bilhões) em ações da Sanrio no mês passado, mais que o dobro do volume de abril e acima dos ¥1,7 trilhões movimentados com ações da Toyota, a maior empresa do país. No mês anterior, a Toyota havia registrado ¥2,2 trilhões em negociações.

“Empresas de conteúdo, que são mais resistentes aos ciclos econômicos, transmitem uma sensação de segurança em um momento em que há incerteza sobre os lucros diante das tarifas dos EUA”, afirmou Fumio Matsumoto, estrategista-chefe da Okasan Securities, em entrevista à Bloomberg. “Além disso, a inclusão da Sanrio no índice MSCI facilitou o acesso de investidores globais.”

As ações da Sanrio subiram 12% em maio, após o anúncio de sua entrada no índice. Nesta semana, o Jefferies Japan elevou o preço-alvo do papel, projetando aumento no valor da marca e nas receitas com licenciamento.

Já a Toyota, mais exposta às tarifas dos Estados Unidos e à crescente concorrência global, teve desempenho inferior: seus papéis avançaram apenas 1,5% no período.

As ações da Sanrio fecharam em queda de 2,03%, enquanto as da Toyota subiam 0,05%.