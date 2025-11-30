Hassett, nome forte ao Fed, diz que mercado está pronto para anúncio de Trump

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que os mercados reagiram bem aos sinais de que Donald Trump pretende definir ainda neste ano quem será o próximo presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) — um posto para o qual o próprio Hassett é visto como um dos nomes mais fortes.

Em entrevista ao Face the Nation, da CBS, no domingo, ele evitou dizer se se considera o principal candidato a substituir Jerome Powell. A recusa veio após uma reportagem da Bloomberg News apontar que ele desponta como favorito, informação que Hassett classificou apenas como um “rumor”.

Apesar disso, mencionou o bom humor do mercado diante da possibilidade de Trump estar próximo de anunciar o escolhido — uma referência indireta à preocupação de que investidores o percebam como alguém excessivamente ligado ao presidente.

Hassett destacou que o último leilão do Tesouro teve forte demanda e que as taxas de juros recuaram. Segundo ele, os americanos podem esperar que Trump selecione alguém comprometido em facilitar o acesso a crédito mais barato, tanto para financiamento de veículos quanto para hipotecas. “Essa foi a reação do mercado ao rumor envolvendo meu nome”, afirmou.

Fontes próximas ao processo afirmam, segundo reportagem da Bloomberg, que Trump confia em Hassett e o considera alinhado ao desejo de implementar cortes de juros mais agressivos no Fed. Ao enfatizar como o mercado recebeu a notícia, Hassett tentou neutralizar a interpretação de que sua indicação representaria uma ameaça à autonomia da autoridade monetária.

Apesar das mudanças frequentes de última hora que caracterizam o estilo de Trump, o simples avanço de Hassett na disputa chegou a levar o rendimento do Treasury de 10 anos a cair brevemente abaixo de 4%.

Scott Bessent, secretário do Tesouro e responsável pela coordenação da escolha, afirmou na semana passada que o anúncio pode ocorrer antes do Natal, em 25 de dezembro.

A irritação de Trump com Powell vem crescendo à medida que o Fed retoma gradualmente os cortes de juros. O ex-presidente tem sinalizado que deseja um dirigente mais enfático na defesa de reduções. Hassett diz que aceitaria o comando do Fed caso fosse convidado, embora analistas avaliem que ele possa enfrentar dificuldades para unificar o comitê de política monetária e ser mais suscetível à pressão política.

Além de Hassett, estão na lista final os governadores Christopher Waller e Michelle Bowman, o ex-governador Kevin Warsh e Rick Rieder, da BlackRock. Trump também costuma mencionar que gostaria de ver Bessent no comando, algo que o próprio secretário rejeita com frequência.

Qualquer indicado precisará de aprovação do Senado para assumir como presidente do Fed e, se vier de fora da instituição, também deve ser confirmado para um mandato de 14 anos como governador, com início previsto para fevereiro. O mandato atual de Powell termina em maio.