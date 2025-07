Hapvida vai investir R$ 380 milhões em novo hospital de alta complexidade no Rio

A Hapvida (HPAV3) iniciou seu plano de expansão no estado do Rio de Janeiro, que envolve um investimento de R$ 380 milhões para compra e venda e locação de imóveis na região metropolitana, informou em fato relevante. A ideia é construir um hospital de alta complexidade, além de unidades de pronto atendimento e clínicas.

O hospital ficará na Cidade Nova, um bairro na região central. O empreendimento será realizado em uma área já construída, em que fará adequações: a Hapvida comprou o prédio que abrigava a sede da Universidade Corporativa da Petrobras, com mais de 40 mil metros quadrados e localizado em frente à Prefeitura.

Segundo a Hapvida, o hospital terá 250 leitos e levará boa parte do montante, cerca de R$ 300 milhões. Também estão previstos três centros médicos com pronto atendimento, duas clínicas adicionais e a reforma completa do Hospital Santa Martha, em Niterói.

Apesar da verticalização do Rio ficar atrás das regiões Norte, Nordeste, São Paulo e Minas Gerais, a empresa conta atualmente com 19 unidades próprias no estado, incluindo quatro hospitais, três prontos atendimentos, seis clínicas e seis unidades de diagnóstico.

“A expansão contribuirá para uma presença ainda mais capilarizada na capital e em municípios vizinhos, tornando a companhia mais competitiva na oferta de serviços assistenciais próprios e em preços na região”, disse a Hapvida em comunicado ao mercado.

De acordo com o Brazil Journal, com a conclusão do hospital, a intenção da Hapvida é lançar planos de saúde com tíquete mais elevado, que incluam acesso à nova unidade, ampliando o portfólio de produtos e complementando os planos mais acessíveis que já oferece no Rio.

Com o investimento, a companhia pretende elevar o grau de verticalização no estado do Rio — onde atende cerca de 1 milhão de beneficiários —, aproximando a operação local do padrão já alcançado em outras regiões mais desenvolvidas nesse modelo, afirma o jornal.