Hapvida (HAPV3) vende São Francisco Resgate por R$ 150 milhões

A Hapvida (HAPV3) divulgou nesta segnda-feira, 13, a venda da São Francisco Resgates (SF Resgates) para a ELO Conservação e Manutenção de Infraestrutura por R$ 150 milhões. O valor ainda está sujeito a eventuais ajustes de preço.

A venda, segundo a Hapvida, irá contribuir para a "otimização de seus recursos para verticalização e integração com a NotreDame Intermédica".

A SF Resgate

A divisão é uma das vertentes do Grupo São Francisco, adquirido em 2019 pela Hapvida por R$ 5 bilhões.

A SF Resgates opera uma frota com 220 ambulâncias próprias e mais de 200 bases operacionais distribuídas em 165 cidades. As ambulâncias são totalmente dedicadas aos serviços contratados, sendo 16 ao todo. Entre os contratos, estão os de concessão rodoviaria, de operações industriais e com o Aeroporto de Guarulhos.