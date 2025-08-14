Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Hapvida dispara na bolsa, mesmo com queda de 70% no lucro: entenda o motivo

O resultado do segundo trimestre foi impactado por efeitos não recorrentes; operacionalmente, a empresa apresenta melhora, avaliam os analistas

Hapvida: adição de usuários à base e estabilização de sinistralidade foram destaques positivos (Hapvida/Divulgação)

Hapvida: adição de usuários à base e estabilização de sinistralidade foram destaques positivos (Hapvida/Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Repórter de negócios e finanças

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14h44.

Última atualização em 14 de agosto de 2025 às 14h59.

A Hapvida (HAPV3) dispara na bolsa brasileira após a divulgação de seus resultados no segundo trimestre de 2025. A operadora de planos de saúde e hospitais registrou uma queda de quase 70% no lucro líquido ajustado, para R$ 148,9 milhões. A despeito da linha final do balanço, que veio bem abaixo das projeções, analistas que acompanham a empresa apontaram melhoras em uma série de indicadores importantes, como base de clientes, sinistralidade e provisões, que vinham sendo impactadas pela judicialização. Mas também identificaram alguns ruídos no resultado, marcado por uma série de one offs, ou efeitos não recorrentes que o mercado, ao menos por hoje, escolheu ignorar.

Um deles é a cobranças retroativas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) relacionadas ao SUS, no montante de R$ 137 milhões. A companhia fez uma provisão extraordinária de R$ 64,9 milhões para cobranças desse tipo que possam ser feitas futuramente. O Bradesco BBI observa que Hapvida espera que essas provisões devem equivaler de 1,2% a 1,5% da receita daqui para frente, enquanto a casa projetava um percentual menor (de 1,1%).

Por outro lado, as contingências judiciais cresceram em ritmo menor no período, passando de R$ 729 milhões no primeiro trimestre para R$ 825 milhões ao final de junho.

A cobrança da ANS também teve um impacto de R$ 202 milhões no EBITDA da companhia, que ficou em R$ 703 milhões, considerando o efeito não-recorrente.

"Após muitos trimestres seguidos de alta, as provisões se estabilizaram, sugerindo que as pressões judiciais podem estar diminuindo, em meio a relações mais amenas com o judiciário, menos reclamações relacionadas à rede da Hapvida e melhores resultados nos acordos legais - uma melhora muito bem-vinda no trimestre", escreveram os analistas do BTG Pactual.

O trimestre também foi marcado por uma reclassificação de custos, que faz parte das últimas etapas de integração com a Intermédica. Pelas novas regras, alguns custos administrativos passaram a ser contabilizados como custos de serviço. Por essa metodologia, o índice de sinistralidade médica de Hapvida (MLR) ficou em 73,9%. Levando em conta a mesma metodologia que foi utilizada no segundo trimestre do ano passado, o índice ficaria em 71%, com crescimento de 50 pontos-base, e abaixo do esperado pelo BTG, que vê a sinistralidade "sob controle".

Por que Hapvida sobe na bolsa hoje?

O JP Morgan avalia que as tendências da sinistralidade estão melhorando e superaram a sazonalidade típica do período. "É algo que acreditamos que o mercado não estava esperando ver já neste trimestre", diz o relatório do banco. Os analistas do Safra afirmam esperar uma continuidade da verticalização da companhia em mercados-chave, como São Paulo e Rio de Janeiro, o que é visto como algo crítico para uma melhora do índice de sinistros.

Outro ponto que jogou a favor da empresa no trimestre foi a adição líquida de 57,7 mil beneficiários no período, superando números prévios da ANS e previsões de algumas casas de análise. "Isso reflete a recuperação comercial da companhia após um primeiro trimestre sazonalmente ruim, com o suporte de uma performance forte no segmento corporativo, vendas maiores e taxas de cancelamento estáveis", diz o relatório do Safra.

Os bancos e casas de análise também observaram a evolução da receita de Hapvida com o aumento de 8,2% em planos de saúde e de 6% nos odontológicos. "A administração indicou que contratos relevantes estão sendo fechados e vão contribuir com o resultado do próximo trimestre, tanto em plano de saúde quanto odontológico", apontou o Itaú BBA, após a call de resultados com os executivos da companhia.

Às 14h40 (horário de Brasília), o papel HAPV3 subia 6,79%, a R$ 37,25, e era a maior alta do Ibovespa.

Acompanhe tudo sobre:HapvidaSaúdeBalanços

Mais de Invest

Klabin deve embolsar R$ 600 milhões com cessão de terras para atividade imobiliária

Ibovespa opera de lado de olho em indicadores locais e do exterior

Trump desafia Goldman Sachs sobre efeitos das tarifas na inflação

Yduqs (YDUQ3) compra Unifametro, no Ceará, por R$ 62 milhões

Mais na Exame

Pop

'Wandinha': quando estreia o final da 2ª temporada? Veja data e trailer

Carreira

Fazer marketing fica mais fácil com IA: conheça as ferramentas que são verdadeiras aliadas

Brasil

'Alunos estão pedindo dinheiro de volta', diz representante das autoescolas sobre mudanças na CNH

Future of Money

Governo dos EUA diz que não vai comprar bitcoin para reserva e decepciona mercado