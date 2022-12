Haddad na Fazenda, IPCA, inflação ao produtor nos EUA e o que mais move o mercado

O mercado brasileiro inicia esta sexta-feira, 9, sob grande expectativa de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anuncie Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. O anúncio, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, deverá ser feito às 10h15, mas sem a definição de toda a equipe econômica.

Haddad na Fazenda

A indicação de nomes ortodoxos e com credibilidade para compor o Ministério ajudaria a compensar a falta confiança de investidores em Haddad. Mas a incerteza dos nomes para as secretarias executivas da pasta, ainda de acordo com colunista, irá se arrastar para a próxima semana.

Não é novidade para ninguém que Haddad deve mesmo ser o escolhido para o Ministério da Fazenda. Parte dos investidores, inclusive, já acreditavam que o evento estava totalmente precificado na bolsa. Mas a tese foi colocada em xeque no último pregão, quando notícias de que Haddad seria anunciado em breve provocaram novas perdas no mercado brasileiro.

Na véspera, o Ibovespa caiu mais de 1%, na contramão das altas de Wall Street, e encerrou no nível mais baixo desde agosto. Nesta sexta, além do esperado anúncio e Haddad na Fazenda, investidores estarão atentos às sinalizações. Como o nome já não é o sonhado pela Faria Lima, a esperança é de que os discursos sejam mais pragmáticos e menos emotivos.

IPCA

Mais cedo, às 9 horas, as atenções do mercado devem estar com a divulgação do IPCA de novembro. A expectativa é de que o principal indicador da inflação brasileira apresente uma nova desaceleração, recuando de 6,47% para 6,01% no acumulado de 12 meses. Para o IPCA mensal, o consenso é de alta de 0,55%.

"Se o IPCA vier em linha com o esperado, devido à inflação de serviços em mais fraca, deve ser muito bem-visto pelo Banco Central. Mas o BC está entre dois mundos: o econômico, que mostra um eventualmente corte de juros futuro como o caminho mais provável, e mundo político, que está fazendo pressão oposta", disse Raone Costa, economista-chefe da Alphatree Capital.

Pelas projeções do Focus, que apontam para um IPCA acumulado de 5,92%, deve haver ainda mais espaço para a inflação desacelerar em dezembro.

PPI nos EUA

Números de inflação também têm saído mais fracos nos Estados Unidos. Nesta sexta, será divulgado no país o Índice de Preço ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) sob expectativa de queda de 8% para 7,2% na comparação anual. Se confirmado, será o PPI mais fraco da economia americana desde julho de 2021.

No mercado de futuros americano, os principais índices de ações operam em leve alta à espera dos números do PPI, previstos para às 10h30 de Brasília. Na véspera, as bolsas de Nova York fecharam no campo positivo, interrompendo a sequência de quedas por dados mais fortes que o esperado para a atividade econômica local. O tom positivo se estende nesta manhã para bolsas da Europa, que fecharam mais cedo.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Desempenho dos indicadores às 7h40 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,11 %

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,26%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,36%

FTSE 100 (Londres): +0,16 %

DAX (Frankfurt): + 0,40%

CAC 40 (Paris): + 0,09%

Hang Seng (Hong Kong)*: + 2,32%

Shangai Composite (Xangai)*: + 0,30 %

Seleção na Copa

Às 12h, a Seleção Brasileira irá entrar em campo pelas quartas de final da Copa do Mundo. Bastante aguardada, a partida eliminatória contra a Croácia deverá enfraquecer o volume de negociação do mercado brasileiro no período da tarde. A manhã, no entanto, promete ser agitada.