Haddad na B3, balanço da Azul e negociações de Zelensky: o que move o mercado

A segunda-feira, 24, começa com a prévia do IPC-S às 8h e a divulgação do Boletim Focus às 8h25. À tarde, saem os dados semanais da balança comercial. No setor corporativo, a Azul divulga seus resultados antes da abertura do mercado, enquanto Alpargatas, MRV, Vibra Energia, Isa Energia, Auren e 3Tentos soltam seus balanços após o fechamento do pregão.

O presidente Lula participa às 11h de um evento no Rio Grande do Sul para impulsionar a indústria naval. Nos próximos dias, ele visita Santos e Montevidéu, onde acompanha a posse do presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem compromisso às 14h na B3, em São Paulo, para discutir parcerias público-privadas e concessões.

Nos Estados Unidos, o Federal Reserve de Chicago divulga o índice de atividade nacional de janeiro às 10h30. Na África do Sul, começa a reunião dos Ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G20, com foco no crescimento global e inflação.

No cenário internacional, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reúne com líderes de mais de 30 países em busca de apoio na guerra contra a Rússia, enquanto o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, minimiza a importância dessas negociações. Na Alemanha, a aliança conservadora CDU/CSU venceu as eleições com 30% dos votos, seguida pelo partido de extrema-direita AfD (20%) e pelo governista SPD (16%).

Nos mercados, as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em queda, com o CSI 300 (-0,22%), Hang Seng (-0,58%) e Kospi (-0,35%) no vermelho. Na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 0,14%. Na Europa, os mercados abriram em baixa após as eleições alemãs, mas o DAX subiu 0,4%. Em Wall Street, os índices futuros operam em alta, com o Dow Jones (+0,51%), S&P 500 (+0,54%) e Nasdaq 100 (+0,53%) tentando se recuperar das perdas da última semana.