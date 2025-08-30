Invest

Hackers desviam R$ 420 milhões em ataque a sistema Pix da Sinqia; HSBC é um dos afetados

Episódio ocorre menos de dois meses depois da invasão aos sistemas da C&M, que desviou recursos de financeiras depositados em contas reservas do BC

(shapecharge/Getty Images)

Mitchel Diniz
Repórter de negócios e finanças

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15h08.

Um novo ataque hacker, desta vez aos sistemas da Sinqia, empresa de banking as a service, resultou no desvio de R$ 420 milhões. A informação, divulgada incialmente pelo site Neofeed, foi confirmada por fontes ouvidas pela EXAME.

Na tarde de ontem, 29, por volta das 15h30 (horário de Brasília), o problema foi identificado pelo Banco Central, que logo cortou o acesso da empresa ao sistema financeiro nacional. Os hackers retiraram R$ 380 milhões do HSBC e outros R$ 40 milhões de uma associação de crédito.

De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, R$ 350 milhões já foram bloqueados. "É o primeiro passa para devolver os recursos às instituições". Segundo ela, o problema foi estancado e não se alastrou.

Em nota à imprensa, a Sinqia confirmou ter detectado atividade suspeita no ambiente Pix.

"Nossa equipe agiu rapidamente e iniciou uma investigação para determinar a causa do incidente. Estamos trabalhando com o apoio dos melhores especialistas forenses nisto. Já estamos em contato com clientes afetados, que compreendem um número limitado de instituições financeiras", diz o comunicado da Sinqia.

A empresa diz ainda que investiga se a tal atividade teria sido limitada ao ambiente Pix e afirma que, por enquanto, não há evidência de atividade suspeita em outro sistema. "Esse problema afeta apenas a Sinqia no Brasil".

A nota também informa não haver indicação de que dados pessoais tenham sido comprometidos.

A empresa afirma estar em contato com clientes afetados, explicando se tratar de "um número limitado de instituições financeiras". O comunicado não cita nomes, nem fala em valores desviados.

"Por precaução, estamos trabalhando ativamente para reconstruir os sistemas afetados em um novo ambiente com monitoramento e controles aprimorados", segue a nota da Sinqia.

"Também estamos trabalhando com especialistas externos adicionais para nos ajudar a acelerar esse processo e complementar os recursos de nossa própria equipe".

O sistema Pix da Sinqia só vai voltar a operar "depois que o ambiente for reconstruído e estivermos confiantes de que está pronto para ser colocado de volta em funcionamento, o Banco Central irá revisá-lo e aprová-lo antes de colocá-lo novamente online", diz a empresa.

O BC ainda não se manifestou oficialmente.

Sinqia foi adquirida por empresa estrangeira; HSBC encerrou operação de varejo no Brasil

A Sinqia, que já foi uma empresa listada da B3 e um dia conhecida como Senior Solution, foi adquirida pela porto-riquenha Evertec em 2023, porém manteve a gestão brasileira. No ano passado, a empresa entrou em meio de pagamentos junto com a PaySmart, outra aquisição da Evertec no Brasil.

O HSBC, por sua vez, atua no Brasil somente como banco de atacado. O banco britânico encerrou as operações de varejo no Brasil em 2015.

O HSBC ainda vai emitir uma nota oficial sobre o caso, mas a assessoria de imprensa adiantou que o incidente foi "100% na Sinqia" e que "está tudo sob controle".

Segundo ataque hacker milionário em dois meses

A invasão aos sistemas da Sinqia ocorre menos de dois meses depois de um ataque hacker à infraestrutura da C&M Software, conectada a contas reservas do Banco Central. Os criminosos conseguiram desviar ao menos meio bilhão de reais - a maior parte dos recursos pertencia à BMP, uma plataforma de banco digital do tipo white label.

De acordo com o Neofeed, o ataque de ontem guarda semelhanças com o anterior, em que o dinheiro das instituições foram transferidos para contas de "laranjas". Nesse tipo de invasão, em vez de mirar apenas um banco, os hackers entram em um sistema conectado à várias instituições.

Segundo fontes ouvidas pelo site, o potencial do ataque ao sistema da Sinqia teria maior potencial de desvio do que a invasão à infraestrutura da C&M.

