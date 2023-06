Guide revisa projeção para o Ibovespa e prevê novos recordes: "altas estão só começando"

Otimista (mas nem tanto), a Guide Investimentos reduziu sua projeção para o Ibovespa deste ano de 150.000 para 140.000 pontos. A perspectiva, portanto, ainda considera quebras sucessivas de máximas históricas, tendo em vista que o maior patamar já alcançado pelo índice foi 131.190 pontos, em junho de 2021.

A revisão para baixo foi motivada pelo fato de a taxa de juros Selic ter se mantido estável no segundo trimestre, contrariando as projeções de queda de juros da casa. Quedas de commodities mais fortes que o esperado também contribuíram para a revisão do Ibovespa para baixo.

O que ainda deve impulsionar o Ibovespa

Mesmo que menos otimista que no início do ano, a Guide ainda acredita que o crescimento dos lucros e o início dos cortes de juros ajudarão a impulsionar o Ibovespa no segundo semestre. O nível de preços, segundo os analistas, também segue atrativo.

"O valuation do Ibovespa está em níveis bastante baixos. Mesmo com a alta recente, o Ibovespa está sendo negociado a uma relação preço/lucro de 8x, bem abaixo da média histórica de 12x. Historicamente, quando os juros caem, o valuation do Ibovespa aumenta", disse a Guide em relatório.

Analistas da Guide ainda preveem que a queda da taxa de juros deverá elevar a captação de fundos de ações e multimercados, o que consequentemente, tende a favorecer novas altas do Ibovespa.

As altas estão só começando

"O desempenho dos mercados é quase sempre positivo quando os juros estão caindo", afirmaram. Mesmo com a Selic ainda estável, segundo a Guide, o mercado já está se comportando como em momentos de queda de juros. "Em nossa visão, esse movimento ainda está apenas no começo."