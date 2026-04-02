Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Guerra no Irã cria padrão: bolsa sobe no início da semana e cai às sextas

No S&P 500, investidores acumulam ganhos de segunda a quarta, mas perdas chegam a 9% nas quintas e sextas desde início do conflito

Mercados: entenda padrão visto no comportamento dos investidores em meio à guerra no Irã. ((Foto de ATTA KENARE/AFP via Getty Images)/Getty Images)

Mercados: entenda padrão visto no comportamento dos investidores em meio à guerra no Irã. ((Foto de ATTA KENARE/AFP via Getty Images)/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 2 de abril de 2026 às 08h37.

O mercado acionário consolidou um comportamento recorrente nas últimas cinco semanas nos Estados Unidos: o índice S&P 500 inicia a semana em trajetória de valorização e despenca às quintas e sextas-feiras. O fenômeno, conforme fontes reportaram à Bloomberg, está diretamente associado às incertezas sobre a guerra no Irã, que dura cinco semanas e não apresenta sinal de resolução iminente.

Desde o início do conflito no Oriente Médio, o S&P 500 acumulou ganhos nos três primeiros dias úteis de cada semana, mas registrou perdas totais de 9% se somadas apenas as sessões de quintas e sextas-feiras.

O padrão não se restringe ao mercado estadunidense, pois dinâmica semelhante foi observada em bolsas europeias, mercados emergentes e em parte do mercado de Treasuries, embora com impacto menor.

O risco do fim de semana

O fim de semana representa uma janela de dois a três dias — no caso do feriado desta semana, três dias — durante a qual os mercados permanecem fechados, mas os desdobramentos do conflito continuam.

E é justamente nesse período que eventos geopolíticos de grande impacto podem ocorrer sem que investidores tenham a possibilidade de ajustar posições, já que as bolsas de valores ficam fechadas.

O gestor de portfólio da Integrity Asset Management, Joe Gilbert, descreveu à Bloomberg que é como "entrar em um apagão de negociação com riscos imprevisíveis."

"Ficou mais fácil reduzir o risco antes dos fins de semana do que manter posições."Joe Gilbert, gestor de portfólio da Integrity Asset Management

Volatilidade ao padrão Trump

Um fator que também aumenta essa percepção é um padrão do presidente Donald Trump, que tem utilizado os fins de semana para anunciar iniciativas de grande repercussão nos mercados, conforme a Bloomberg.

Trump, inclusive, endureceu o discurso contra o Irã na noite de quarta-feira, 1º, possivelmente revertendo tendência positiva do mercado vista no início da semana, indicam os contratos futuros.

Para o estrategista-chefe da Interactive Brokers, Steve Sosnick, "a tendência de queda continua até que haja um retorno verificável a algo parecido com a normalidade."

Acompanhe tudo sobre:MercadosGuerras

Mais de Invest

Big techs perdem força e 'Magnificent 7' fecham trimestre no vermelho

Petróleo sobe 7,6% após Trump endurecer discurso contra o Irã

SpaceX protocolou IPO que pode ser o maior da história, diz site

Emprego nos EUA, indústria no Brasil e guerra no Irã: o que move os mercados

Mais na Exame

Mercados

Big techs perdem força e 'Magnificent 7' fecham trimestre no vermelho

Brasil

Entenda o processo que proíbe Zé Neto e Cristiano de usar imagens associadas a Vorcaro em clipe

Pop

A atriz e a esposa de Shakespeare: o elo entre duas Anne Hathaway

Negócios

A nova aposta de R$ 1,5 bilhão da empresa gaúcha que trouxe megashows ao Brasil