Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Guerra derruba demanda por petróleo ao pior nível desde a Covid

Projeção da AIE é ainda pior ao considerar que os bloqueios no Estreito de Ormuz se estenda por mais tempo

Projeções da AIE: queda de demanda deve atingir pico agora em abril (Dado Ruvic/Reuters)

Projeções da AIE: queda de demanda deve atingir pico agora em abril (Dado Ruvic/Reuters)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 21 de abril de 2026 às 16h40.

A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã está destruindo a demanda global por petróleo em velocidade comparável apenas aos lockdowns da pandemia. É o que aponta o relatório mensal da Agência Internacional de Energia (AIE).

A entidade projeta queda de 1,5 milhão de barris por dia na demanda global no segundo trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior. É contração mais acentuada desde que a Covid-19 paralisou a economia mundial.

O impacto já é visível nos dados realizados: em março, o consumo global caiu 800 mil barris por dia na comparação com o mesmo mês de 2025. Em abril, com o bloqueio do Estreito de Ormuz se aprofundando, a estimativa salta para 2,3 milhões de barris por dia. Isso é quase três vezes o recuo de março e o pior resultado mensal desde o início de 2021.

Abril, porém, deve representar o pico da crise. No cenário base da AIE, uma retomada gradual dos fluxos pelo Estreito de Ormuz a partir de maio permitiria recuperação da demanda no segundo semestre, com crescimento de 70 mil barris por dia no terceiro trimestre e de 610 mil no quarto. O resultado líquido para o ano inteiro, nesse cenário, seria uma retração de 80 mil barris por dia. O número parece modesto, mas historicamente, é significativo.

Seria a primeira contração anual da demanda global desde a pandemia e uma virada brusca em relação à projeção de crescimento de 730 mil barris por dia que a própria AIE fez para 2026 no relatório de março.

O pior cenário

O cenário base da AIE depende de uma premissa frágil: que o Estreito de Ormuz volte a operar normalmente a partir de maio. Se o conflito se prolongar, o quadro muda radicalmente.

Nesse caso, a queda na demanda deixaria de ser um fenômeno concentrado no primeiro semestre para se estender pelo restante do ano. A destruição de consumo entre o segundo e o quarto trimestres chegaria a 5 milhões de barris por dia na comparação anual — mais de três vezes o impacto previsto no cenário base.

Para cobrir esse buraco, o mundo precisaria recorrer aos estoques em um ritmo de 6 milhões de barris por dia, o que resultaria no consumo de quase 2 bilhões de barris das reservas globais até dezembro.

A própria AIE classifica esse ritmo de consumo de estoques como insustentável e afirma que, nesse cenário, esforços adicionais de redução deliberada da demanda serão rapidamente necessários para equilibrar o mercado e evitar danos econômicos ainda mais profundos.

Por que a demanda cai

A destruição de demanda tem três motores simultâneos.

O primeiro é o choque físico: o bloqueio do Estreito de Ormuz interrompeu o fornecimento de insumos petroquímicos e de combustíveis para aviação em toda a Ásia e no Oriente Médio.

O segundo é o choque de preços: com o barril negociado a cerca de US$ 130, o encarecimento dos combustíveis comprime o consumo, especialmente nos países desenvolvidos, onde o repasse ao consumidor final é mais direto e rápido.

O terceiro é a deterioração macroeconômica. A AIE reduziu sua projeção de crescimento do PIB mundial para 3% em 2026, ante 3,4% estimado no mês anterior. Os três fatores se alimentam mutuamente: a guerra restringe a oferta, eleva os preços e deprime a economia.

Impacto no PIB global

O choque energético já se reflete nos principais indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o crescimento do PIB no quarto trimestre de 2025 foi revisado para uma taxa anualizada de 0,7% — menos da metade do 1,4% estimado anteriormente. O Federal Reserve, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra mantiveram as taxas de juros inalteradas em março, paralisados entre o risco de recessão e a volta da inflação.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de dez anos subiram para 4,4% — o maior nível em seis meses —, enquanto os yields dos bônus soberanos europeus atingiram máximas de vários anos. O relatório cita preocupações crescentes com estagflação em economias avançadas.

Acompanhe tudo sobre:PetróleoIrãEstreito de Ormuz

Mais de Invest

Trump se opõe à fusão entre United e American e defende a Spirit Airlines como compradora

Kevin Warsh diz que o Fed necessita de novo arcabouço para lidar com a inflação

Robin Brooks: Dólar está caminhando para os R$ 4,50

Como a Guerra no Irã está agravando uma escassez global de camisinhas

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Sarah Andrade foi a participante que menos ganhou seguidores; veja ranking

Esporte

Fim de Vini Jr no Real Madrid? Jogadores do clube estariam insatisfeitos com brasileiro, diz jornal

Ciência

Términos de relacionamento podem impactar imunidade, diz Harvard

Mundo

Viagem de JD Vance para negociações de paz com o Irã é suspensa