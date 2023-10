Guerra de Israel-Hamas: impactos no mercado acende alerta para investidores

Esta segunda-feira, 9, estava marcada para ser um dia ‘morno’ para o mercado financeiro. Com o feriado de Columbus Day, nos Estados Unidos, a expectativa era de um dia sem grandes movimentações nos mercados globais. Contudo, os rumos mudaram há três dias, quando no sábado, 7, o grupo extremista Hamas deu início aos ataques em Israel.

O dia começa agitado nos principais índices globais, com os temores de que uma escalada no conflito entre as duas nações respingue em vizinhos. Vale lembrar que a geopolítica do Oriente Médio é marcada por conflitos árabes-israelenses desde o fim da década de 1940, com a fundação do Estado de Israel pela Organização das Nações Unidas (ONU).

“Tudo indica que o conflito será prolongado e, mais uma vez, sem solução. Afinal é impensável que Israel simplesmente destrua toda a Faixa de Gaza. Contudo, o que me preocupa por ora é a reação internacional aos eventos”, alerta o economista André Perfeito. Segundo ele, entrando apenas nos aspectos econômicos e de mercado, a guerra Israel-Hamas pode trazer os seguintes cenários:

conflito longo; foco sairá da Ucrânia e migra para o Oriente Médio; os EUA irão ajudar Israel, e Rússia e Irã serão responsabilizados — "lembrando que o Irã faz parte dos BRICS agora, e que o Brasil é presidente do Conselho de Segurança da ONU", aponta.

