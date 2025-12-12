Guararapes vira Riachuelo na bolsa e terá novo código a partir de 2026

A Guararapes Confecções (GUAR3), cuja as ações acumulam valorização de 86% no ano, anunciou que, a partir de fevereiro de 2026, nome de pregão da companhia será alterado para Riachuelo e as ações de sua emissão passarão a ser negociadas sob o novo código de negociação (ticker) RIAA3 na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

A varejista abriu capital em 1970 e é hoje um dos maiores grupos empresariais de moda do Brasil, destacando-se por um modelo de negócio totalmente integrado. Sua cadeia vertical combina indústria, varejo e operações financeiras, garantindo ganhos de eficiência, agilidade e competitividade em todas as frentes. Em 2022, a Riachuelo migrou para o segmento Novo Mercado da B3, o mais alto nível de governança corporativa.

Segundo a varejista, a mudança reflete a jornada de transformação da empresa, e tem como finalidade trazer maior conexão com o novo momento da Riachuelo.

Estrutura e atuação

Com mais de sete décadas de atuação, a Guararapes opera com uma plataforma de marcas que inclui Riachuelo, Casa Riachuelo, Carter’s e FANLAB, somando 435 lojas físicas em todo o país, além de operações de e-commerce. A logística é apoiada por três centros de distribuição em Guarulhos (SP), Natal (RN) e Manaus (AM), e pela transportadora Casa Verde.

O grupo também integra a Midway Financeira, que oferece produtos e serviços financeiros. Desde 2008, toda a produção da fábrica Guararapes é destinada à rede de lojas do grupo. A marca Carter’s reforça a atuação no segmento de roupas para bebês e primeira infância, enquanto Casa Riachuelo e FANLAB ampliam a experiência omnicanal para diferentes perfis de clientes.

Lucro em expansão

A Richuelo vem registrando resultados positivos de forma consecutiva nos últimos trimestres e atingiu, no terceiro trimestre de 2025, o maior lucro líquido de sua história para o período. O balanço divulgado nesta quarta-feira (5) mostrou um lucro de R$ 74 milhões, alta de 63% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

O bom desempenho do grupo é atribuído ao foco e disciplina em seu core business — moda e serviços financeiros.

De acordo com o CEO da Riachuelo, André Farber, a empresa tem priorizado a integração e eficiência da cadeia de moda, concentrando a produção na fábrica local, em Natal, e em sua "jornada da transformação", incluindo o uso de tecnologia e inteligência artificial.

O resultado antes de juros, impostos, amortização e depreciação, (o Ebitda, na sigla em inglês), consolidado ajustado, somou R$ 402 milhões, alta de 14,8% em comparação com os meses de julho, agosto e setembro de 2024.