Guararapes, dona da Riachuelo, aprova emissão de R$ 400 milhões em debêntures

A Guararapes, dona da varejista Riachuelo, aprovou uma nova emissão de debêntures no valor de R$ 400 milhões. Serão emitidas, em 25 de outubro, 400 mil debêntures no valor unitário de R$ 1.000.

O prazo de vencimento é de cinco anos e a remuneração de taxa DI + 2,35%. A distribuição será de esforços restritos, exclusiva a investidores profissionais.

Segundo a empresa, os recursos "serão integralmente utilizados para capital de giro, incluindo os

negócios de gestão ordinária".

Smartfit também vai emitir

Outra companhia que anunciou nova emissão de debêntures (a sétima) foi a rede de academias Smartfit aprovou a sétima emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 400 milhões.

As debêntures serão vinculadas a certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e será com distribuição de esforços restritos. A companhia não deu mais detalhes sobre a emissão. Os recursos serão destinados a "fazer frente aos compromissos financeiros oriundos de aquisições e investimentos imobiliários já divulgados e a serem divulgados, de acordo com estratégia de expansão orgânica".