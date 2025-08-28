Grupo Ultra, Vibra e Raízen: ações de distribuidoras são destaque de alta em dia de operação da PF

As ações de distribuidoras de combustíveis aparecem entre as maiores altas do Ibovespa nos negócios desta quinta-feira, 28. O desempenho dos papéis coincide com a realização da operação Carbono Oculto, considerada a maior já realizada contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa com origem em São Paulo.

O alvo é uma rede que movimentou mais de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. Segundo as investigações, empresas da cadeia de combustíveis, incluindo distribuidores, refinarias e postos estariam sendo usados para lavagem de dinheiro e fraude.

Na avaliação do Bradesco BBI, a operação aparenta ser a maior já realizada no combate à entrada do crime organizado no setor de distribuição de combustíveis.

"É importante salientar que medidas recentes tem sem mostrado efetivas em recuperar a participação de mercado das empresas formais, como a lista de sanções da RenovaBio, que já conseguiu devolver market share a essas empresas", escreveram os analistas.

"Com essa operação, aliada a medidas de solidariedade tributária em São Paulo e Minas Gerais, além do fortalecimento da ANP [Agência Nacional do Petróleo], esperamos que a batalha contra a informalidade do setor dê mais participação de mercado para as empresas que atuam na formalidade".

De acordo com o Instituto Combustível Legal (ICL), a Operação Carbono Oculto é a mais importante já realizada contra o crime organizado no setor de combustíveis. Além da lavagem de dinheiro e fraude fiscal, as investigações apontam também para crimes ambientais, adulteração de combustíveis e estelionato. Emerson Kapaz, presidente do ICL, alerta para a crescente entrada do crime organizado no setor, que tem causado danos econômicos e sociais significativos.

“O crime organizado tem se infiltrado no setor de combustíveis nos últimos anos e, além de prejuízos econômicos, afeta diretamente a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Reforçamos a urgência de uma legislação mais rigorosa para punir devedores contumazes e todos aqueles que busquem brechas para atuar ilegalmente", afirmou Kapaz.

Por volta das 12h40 (horário de Brasília), os papéis da Raízen (RAIZ4) registravam alta de 2,83%, enquanto Ultrapar (UGPA3) subia 7,37%, e a Vibra (VBBR3) avançava 4,79%.

Por sua vez, as ações da Reag Investimentos (REAG3), gestora de recursos alvo da operação, chegaram a cair 20%.

"Trata-se de procedimento investigativo em curso. A companhia esclarece que, juntamente com as controladas, está colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informações e documentos solicitados, e permanecerá à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. A companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento dos assuntos objeto deste fato relevante", diz a íntegra do comunicado da Reag.

A EXAME também procurou as distribuidoras citadas na reportagem. Raízen informou que vai acompanhar a nota do Instituto Combustível Legal. Grupo Ultra e Vibra não se manifestaram até a publicação da reportagem.